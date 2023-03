High South bringt echten Country Rock made in Nashville ins Beavers

Songs im Fahrwasser der Eagles

Erlenbach a.Main 16.03.2023 - 14:23 Uhr 2 Min.

Country Rock direkt aus der "Music City" Nashville: Die Band High South bei ihrem Auftritt im Erlenbacher Beavers.

Mit viel Spielfreude stieg die Band aus Nashville in der Besetzung Jamey Garner (Gesang, Mundharmonika, Akustikgitarre), Kevin Campos (Gesang, Akustikgitarre), Louis Thomass (Gesang, Akustik- und E-Gitarre), Artjom Feldtser (Bass) und Hanser Schueler (Drums) in ihr Programm ein. »If you wanna get to Heaven« lautete der Titel des Eröffnungsstücks und etablierte gleich zu Konzertbeginn einige der wichtigsten Markenzeichen der Band. Rockig, mit tollem Groove und unnachahmlichem Rhythmusgefühl, Mundharmonika-Einsprengseln und einem kurzen, aber knackigen Gitarrensolo schon relativ früh im Songverlauf - damit zeigte sich die Band in Top-Form. Schon hier wurde seitens der Besucher eifrig mitgegangen, was sofort das Stimmungslevel ganz hoch setzte, es sollte zu keinem Zeitpunkt mehr abflachen.

Beatles-Vibe

Es folgte eine ebenso fein komponierte Nummer, die einen kleinen Tick ruhiger als das Vorgänger-Stück daherkam, dafür aber einen wunderbaren hymnischen Charakter innehatte. Mit dem sofort ins Ohr gehenden Refrain setzten High South auf ein weiteres Merkmal, welches später in mehreren Songs noch öfter zum Einsatz kommen sollte, nämlich die fantastischen Höhepunkte in ihren Liedern, die oftmals dann noch durch mehrstimmigen Gesang getragen wurden.

Neben den beachtlichen Leistungen an den Instrumenten hat die Band den Vorteil, gleich mehrere talentierte Vokalisten mit unterschiedlichen Stimmfärbungen in ihren Reihen zu haben. Deren Einsatz je nach Bedarf oder das Bündeln der Stärken erfolgte dann wie auf der instrumentalen Elemente immer genau zu den richtigen Zeitpunkten. Bei allen Stücken schwang dann immer noch eine ganz besondere Art der Präsentation mit, oftmals eine ganz lässige Art, die rundum perfekten Songs darzubieten. Das hatte ein wenig den Vibe der Beatles, natürlich ohne deren Sound zu kopieren.

Alles kam bestens an, auch im Bereich der transportierten Emotionen. Kleine Hintergrundschichten zu der Entstehung des einen oder anderen Werkes gaben aufschlussreiche Einblicke, und auch ansonsten gaben sich die freundlichen Musiker sehr kommunikativ, agierten nicht nur bestens untereinander, sondern auch viel mit ihrem Publikum. Die Grundzutaten des Klangkosmos, nämlich zahlreiche Elemente aus Rock und Country, wurden je nach Song in anderen Gewichtungen verwendet, was den alleine 24 Stücke umfassenden, offiziellen Teil sehr abwechslungsreich werden ließ und eine Menge Facetten der Band offenbarte.

Fanfreundlich

Ruhige, getragene Passagen gab es mehrfach, ein Tambourin wie in »Every Road feels like Home« brachte weitere Farbtupfer, das absolut grandiose Song-Finale von »420 on 62« war ganz große Klasse, die äußerst interessante Perkussion in »Make it better« veredelte das Werk nochmals mit schönen Akzenten: Es machte einfach allen riesige Freude, dem Auftritt beizuwohnen und den Liedern zu lauschen - eine Zugabe durfte dann nach Abschluss des Programms natürlich nicht fehlen.

So sympathisch wie sich die Band auf der Bühne gab, gab sie sich auch abseits davon, entpuppten sich die Musiker doch als sehr fanfreundlich: Bereits in der Pause zwischen den zwei großen Programmblöcken kamen sie zum Merchandise-Stand, standen dort den Gästen für Fotos bereit, signierten Tonträger. Insgesamt für jeden, der anwesend war, ein unvergesslicher Abend.

Marco Burgemeister