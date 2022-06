Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hier geht es heiß her: Besucheransturm am Honisch Beach

Chaos beim Parken

Niedernberg 19.06.2022 - 12:41 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Große Hitzeschlacht am Honischbeach

Aus Miltenberg kam Monika Mielewczyk mit Tochter, Enkel und Freundin, weil sie den Tag lieber hier verbringen als im Schwimmbad. Ihr Sohn mache gerade Dienst bei der BRK-Wasserwacht. Der elfjährige Enkel will gar nicht mehr aus dem Wasser, sagt die Mutter, bei dieser Hitze müsse sie ihn öfter ans Trinken erinnern. Lena Brose aus Obernau (Kreis Aschaffenburg) ist mit Mann und Kind mit dem Fahrrad da. Sie bedauern, dass der Silbersee nicht für Schwimmer geöffnet ist. Dann würden die vielen Menschen nicht am Honisch Beach so dicht nebeneinander liegen.

Marianne Unrein ist mit Freund und Freundin aus der Nähe von Heilbronn angereist. Sie haben den Hinweis von Freunden bekommen, sind das erste Mal in Niedernberg und finden es viel schöner als im Schwimmbad. Lange Schlangen bildeten sich am Kiosk.

Chaotisch war das Parken auf den Straßen im Umfeld. Da die offiziellen Parkplätze schon am Vormittag belegt waren, wurden etliche Fahrzeuge verkehrswidrig abgestellt. Deren Fahrer bekamen Knöllchen von der Polizei.

Für Carsten Berberich von der Wasserwacht eine schlimme Situation: »Da parken Autofahrer die Noteinfahrt zu, obwohl große Schilder und Schranken auf den Rettungsweg aufmerksam machen.« Positiv sieht er, dass es keine Unfälle im Strandbereich gab. Paddler, Bötchen-Fahrer und Schwimmer nehmen Rücksicht aufeinander. Zu bemängeln sei es, dass Eltern ihre Kleinstkinder auf einem Stand-Up-Paddle-Board ohne Schwimmweste mitnehmen. »Wir hätten schlechte Chancen, wenn da tatsächlich was passieren sollte.«

Christel Ney