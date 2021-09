Hier darf ruhig die Farbe tropfen

Weltkindertag: Die Miltenberger Kunsttherapeutin Simone Wind plädiert für das Kinderrecht auf kreatives Tun in Freiheit

An der großen Wand im hinteren Raum der Malwerkstatt von Simone Wind können sich die Kinder frei mit dem Pinsel austoben. Es darf auch gekleckert werden. Foto: Pat Christ

Beim Malen kommt Simone Wind mit den Kindern ins Gespräch über alles Mögliche. Ein Junge erzählt, wie es in der Schule war. Ein Mädel plaudert von ihren Erlebnissen am Wochenende. »Über Corona sprechen wir nie, das ist echt erstaunlich«, sagt die Leiterin der Malwerkstatt in Miltenberg. Offensichtlich genießen es die Kinder, bei ihr völlig losgelöst malen und gestalten zu können. Dass alle Kinder die Möglichkeit haben, kreativ zu sein, würde sich Simone Wind zum Weltkindertag heute am 20. September wünschen.

Es gibt viele kluge Bücher über die Funktion der Kunst. Für Künstler ist Kunst etwas anderes als für Kunstpädagogen. Einen wieder anderen Blick haben Kunsttherapeuten. »Für mich bietet Kunst die Möglichkeit, etwas auszuprobieren, was man sich im echten Leben noch nicht richtig traut«, sagt Simone Wind. Geht das, was man ausprobieren möchte, schief, werden im echten Leben meist gleich unangenehme Konsequenzen spürbar. In der Kunst hingegen kann man experimentieren. Kann man sich an selbstgestellten Aufgaben versuchen. Kann man verwerfen. Wieder von vorne anfangen. Ohne, dass etwas Schlimmes passiert.

Freiräume schaffen

In einer Welt, die immer enger wird, besteht in der Kunst noch Handlungsspielraum. »Für mich bietet Kunst einen der überhaupt letzten Freiräume, in dem jeder Mensch noch sein darf, wie er ist«, sagt Simone Wind. Deshalb sei es so wichtig, dass sich Kinder künstlerisch betätigen können. Das findet im Übrigen nicht nur die 41-Jährige. Es steht auch in der UN-Kinderrechtekonvention. Und zwar im Artikel 31. Wörtlich heißt es dort: »Die Vertragsstaaten (?) fördern das Recht des Kindes auf volle Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben und fördern die Bereitstellung (?) gleicher Möglichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung.«

Was ein Kind bei Simone Wind gestaltet, bedarf hinterher keiner Erörterung. Kleine Künstler, die Lust haben, über ihr Bild zu sprechen, dürfen das natürlich. Geht vom Kind kein entsprechender Impuls aus, wird das Bild nicht weiter analysiert. Bilder oder Bastelarbeiten werden prinzipiell auch nicht bewertet. Gemalt und gebastelt wird derzeit in vier Gruppen mit jeweils vier Kindern im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren. Die Nachfrage nach dem freien Malen und Gestalten mit Simone Wind übertrifft das Angebot im Moment bei Weitem. »Leider gibt es deshalb gerade eine Warteliste«, sagt die Kunsttherapeutin. Sie wolle aber versuchen, weitere Kindergruppen einzurichten.

Mit eigenen Händen erschaffen

Kinder sind heute die industrielle Produktion von Waren gewohnt. Alles ist perfekt. Glatt. Genormt. Das betrifft Möbel, Klamotten, oft sogar das Essen. Vor allem vor diesem Hintergrund ist es nach Ansicht von Simone Wind so wichtig, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen. Auch und gerade, weil es dann nicht perfekt ist: »Vielleicht ist der Kreis nicht ganz rund ausgeschnitten.« Und gut kann es sein, dass ein Betrachter die Katze, die das Kind gemalt hat, nicht als Katze erkennt. »Erwachsene sagen dann oft, dass dies doch keine Katze sei«, erzählt die Künstlerin. Solche Bemerkungen sind in ihren Augen nicht gut: »Für das Kind stellt das Bild eine Katze dar.« Und dann ist das so.

Kinder mussten sich in den letzten Monaten sehr diszipliniert verhalten. Sie konnten nicht mehr so spontan sein wie sonst. Ständig mussten sie darauf achten, sich nicht anzustecken. Was das mit den Kindern machen wird, darüber wird derzeit viel spekuliert. Allerdings war die Welt für Kinder auch vor der Krise kein Paradies. Simone Wind jedenfalls macht immer wieder eine Beobachtung, die ihr sehr zu denken gibt: Während kleine Kinder zu ihr kommen und spontan frei gestalten, grübeln ältere Kinder anfangs lange, bevor sie zum Stift greifen: »Sie fragen, was Thema ihres Bildes sein soll.« Ganz offenbar verlieren Kinder ihre Spontanität, sobald sie in die Schule kommen. Simone Wind selbst malt von jung auf. »Als Kind habe ich typische Kinderbilder gemalt, also Wiesen, Bäume und unsere Haustiere«, erzählt sie.

Ihr Kunstlehrer auf dem Miltenberger Gymnasium war sehr angetan gewesen von dem, was sie schuf. Er gab ihr den Tipp, Gestaltung zu studieren. Was Simone Wind denn auch in Würzburg tat. »Eigentlich wollte ich danach Kamerafrau werden«, erzählt sie. In Heidelberg ließ sie sich zunächst zur Fotografin ausbilden. Dabei entdeckte sie, dass ihr zum einen das künstlerische Tun, zum anderen aber auch das Arbeiten mit Menschen liegt. Über Umwege kam die zweifache Mutter schließlich zum Studium der Kunsttherapie.

Ihr kunsttherapeutisches Credo lautet, dass ein Mensch nur dann wirklich Mensch ist, wenn er frei sein kann. In ihrer Werkstatt können sich Kinder völlig frei kreativ austoben. Natürlich ist das auch zu Hause möglich. Wobei es bei den Eltern nicht immer Räume gibt, wo es egal ist, ob Farbe tropft. Winds Malwerkstatt ist so gestaltet, dass solche kleinen Malheurs keine Rolle spielen. Das Malen in der Gruppe wiederum führt dazu, dass sich die Kinder untereinander inspirieren. »Mensch, das ist ja cool, wie du das gemalt hast!«, hört Simone Wind, wenn sie in der Nähe steht. Mit wachen Augen, ob ein Kind etwas braucht, doch ohne von sich aus einzugreifen.

PAT CHRIST

Stichwort: Weltkindertag Der Weltkindertag wird jedes Jahr am 20. September gefeiert. Der Tag soll auf die speziellen Rechte der Kinder aufmerksam machen und Kinder mit ihren individuellen Be­dürfnissen in den Fokus rücken. Heuer steht der Weltkindertag unter dem Motto »Kinderrechte jetzt!«. Zu den Kinderrechten gehört laut Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention auch ein Recht auf Teilhabe am kulturellen und künstlerischen Leben. ()