Heubachbrücke am Luna Park in Großheubach wird erneuert

Umleitung für Radler und Fußgänger

Großheubach 23.11.2021 - 14:33 Uhr

Die Heubachbrücke am Großheubacher Main-Fahrradweg in der Nähe des Luna Parks wird derzeit erneuert - der Radweg ist deshalb unterbrochen, ein Durchgang ist über diese Stelle nicht möglich.

Die Brücke müsse erneuert werden, da diese in Sachen Statik nicht mehr in einwandfreiem Zustand gewesen sei, so Lebold. Solche Bauwerke müssten generell regelmäßig einer fachlichen Prüfung unterzogen werden. Die Erneuerungsarbeiten an der Heubachbrücke selbst übernehme eine Fachfirma aus Hammelburg, die sich auch mit Autobahnbau und Brückensanierungen auskenne. Für das Unternehmen sei die Heubachbrücke eine eher »kleine Nummer«, wie der Bauhofleiter mitteilte. Die Bauleitung des Projekts habe ein Miltenberger Ingenieurbüro.

Im Zuge der Arbeiten würden auch die Abflussprofile für die dann neue Brückenkonstruktion erweitert. Dies habe den Vorteil, dass angeschwemmtes Material wie Äste und ähnliches besser unter der Brücke passieren könne. Die Kosten für die Maßnahme beliefen sich inklusive der Bauhofleistungen auf rund 75 000 Euro und seien im diesjährigen Großheubacher Haushalt eingeplant. Der Rad- und auch Fußgängerverkehr über den Brückenbereich ist während den laufenden Arbeiten nicht möglich. Eine Beschilderung leitet diesen über Kirchstraße und die Friedhofstraße auf eine andere Anschlussstelle am Main-Fahrradweg um.

Marco Burgemeister