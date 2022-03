Henry mit Trisomie 21 sucht eine Ausbildung

Der 15-Jährige aus Hausen will im handwerklichen Bereich oder auf einem Reiterhof arbeiten

Hausen 16.03.2022 - 11:15 Uhr 2 Min.

Henry Jäger aus Hausen ist auf der Suche nach einer Praktikumsplatz- oder einer Ausbildungsstelle.

»Eigentlich hat Henry nur ein Chromosom zu viel,« lacht Tanja Jäger, Henrys Mutter. Sie gibt zu, dass die Diagnose anfangs für sie und ihren Mann ein Schock war. Doch als Henry dann auf die Welt kam, war er wie jedes andere Baby auch. »Er hat geschrien und hatte Hunger«, erinnert sich Tanja Jäger. Natürlich sei nicht immer "alles easy« mit Henry gewesen, aber man wachse mit seinem Kind, da ist sich seine Mutter sicher.

Hilft gerne in der Küche

Mittlerweile ist Henry 15 Jahre alt und besucht die Graf-zu-Bentheim-Schule in Elsenfeld. Denn wie viele Menschen mit Trisomie 21 hat Henry eine Sehstörung. Ein Jahr geht er noch in die Schule und möchte danach gerne eine Ausbildung machen, bevorzugt im handwerklichen Bereich, beispielsweise als Metzger oder Schreiner. »Man muss halt einfach mal schauen, wo die Interessen liegen«, so seine Mutter. Henry kocht auch sehr gerne und hilft ab und zu in der Küche bei seinen Großeltern, die ein Gasthaus haben. Sein Opa ist außerdem Jäger mit eigener Schlachtung. Auch hier geht der Teenager gerne zur Hand, beispielsweise bei der Herstellung der Wildwürstchen.

Gesucht wird ein Unternehmen, das sich auf das Abenteuer einlässt, einen jungen Menschen mit Trisomie 21 auszubilden und ihm die Chance auf einen Praktikumsplatz zu geben. »Es muss menschlich passen, denn Henry ist nicht so belastbar wie ein Auszubildender ohne Handicap«, sagt Tanja Jäger. »Das 'schneller, höher, weiter' kennt er nicht. Dafür ist er immer gut drauf und geht auch gern in die Schule.« Es sei auch nicht schlimm, wenn es sich zeigen sollte, dass Henry es im Praktikum oder der Ausbildung nicht packen sollte, stellt seine Mutter klar. Aber eine Chance bekommen müsse er zumindest.

Unbefangen

Henry hat keine Berührungsängste und geht unbefangen auf seine Mitmenschen zu. Das zeigt sich auch bei den Hobbies des Teenagers. Er musiziert unglaublich gerne und spielt beispielsweise E-Gitarre. Er ist großer Fan des Schlagersängers Ben Zucker und der Band Luxuslärm. Beim Interview gibt er ganz spontan ein Wohnzimmerkonzert. Außerdem ist Henry begeisterter Reiter und kümmert sich auch um die anfallenden Arbeiten, die sich im Stall ergeben. Seine Mutter sagt: »Er hat definitiv keine Angst vor großen Tieren.« Deswegen könne er sich auch ein Praktikum auf einem Pferdehof gut vorstellen.

Zudem hat Henry, genauso wie sein älterer, nicht gehandicapter Bruder seine Aufgaben im Haushalt zu erledigen. Das Verhältnis zwischen den beiden Brüdern ist harmonisch, Streit gibt es höchstens mal um die Playstation. Henry ist ein völlig normaler Teenager, nur eben mit einem Chromosom mehr. Unternehmen die Interesse haben, Henry ein Prakikum zu ermöglichen, können sich auch gerne in der Redaktion melden. Die Kontaktdaten werden weitergeleitet.

Miriam Weitz

Stichwort: Trisomie 21 Bei Kindern mit Trisomie 21, dem Down-Syndrom, ist das Chromosom 21 in jeder Körperzelle dreimal anstatt zweimal vorhanden, sodass die Gesamtzahl der Chromosomen bei 47 anstatt bei 46 liegt. Jedes Kind mit Down-Syndrom hat das Chromosom 21 dreimal. Daher kommt auch der Name: "Tri-" steht für "drei" und "Somie" für "Chromosom". mwz