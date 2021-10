Hemmelrath Technologies baut futuristische Fabrikhalle in Erlenbach

Leuchtende Fassade

Richtfest bei Hemmelrath Technologies: Der Experte für Lack-Produktion baut in Erlenbach eine nachhaltige Fabrikhalle mit Büros.

Die Bauteile der Halle kann die Firma nämlich allesamt in Containern verschiffen. Geschäftsführer Markus Hemmelrath sagte beim Richtfest am Freitag: »Wir können sie so in die ganze Welt liefern.«

Hemmelrath Technologies stellt modulare Fertigungsanlagen für die Produktion von Lack her. Das heißt: Lackhersteller können bei der Firma nach ihren Bedürfnissen große und kleine Maschinen kaufen, die Grundstoffe je nach Rezept zu Farbe vermischen. Laut Stefan Klapper, technischer Leiter, sind die Anlagen jedoch oft nicht passgenau auf die Hallen der Abnehmer abgestimmt. Dem will die Firma Abhilfe verschaffen und eine passende Halle als Gesamtpaket mit anbieten. Die Firma nennt das ein »Mofa«-Gebäude, das steht für modulare Fabrik.

Fassade soll leuchten

Das Mofa-Gebäude in Erlenbach entsteht an der Straße nach Elsenfeld zwischen Müll-Umladestation und PPG-Gebäude. In letzterem sitzt Hemmelrath Technologies noch, auch wenn sie als ehemalige Schwesterfirma der Hemmelrath Lackfabrik in Klingenberg nicht an den Chemie-Großkonzern PPG verkauft worden ist. Nach Fertigstellung des Neubaus im April zieht sie dort ein. Dieser wird entlang der viel befahrenen Straße ein Hingucker sein: Die Fassade soll leuchten. Dafür sorgt lichtdurchlässiges Polycarbonat. Es soll sichtbar machen, was das Innere ausmacht.

Futuristisches Design: Die neue Fabrik- und Lagerhalle von Hemmelrath Technologies soll bald in Erlenbach nahe dem ICO erstrahlen.

Die Deutsche Projektbau aus Alzenau (Kreis Aschaffenburg) errichtet die Halle mit drei Bereichen: Bürogebäude, Lager und Produktion. Zum Brandschutz und zur Sicherung gegen starken Wind gibt es im Bürogebäude zwar einen massiven Beton-Kern. Der Innenbau besteht dennoch größtenteils aus Holzplatten für Tragwände und Decken. Selbst die Fenster werden aus Holz gefertigt.

Der Bereich des Lagers wird an den durchscheinenden Holzbalken an der Fassade zu erkennen sein. Im Rohbau zeigt sich eine Besonderheit der Halle, die später für Besucher ein Highlight sein soll. Vom Bürogebäude aus führt eine Brücke über das Lager in die Produktion - 22 Meter lang, sieben Tonnen schwer und ohne Stütze.

Die Holzbalken darüber, die das Dach stützen, seien nicht zufällig schräg, erklärt Stefan Klapper weit. Die Balken können so aufliegen und müssen nicht geklebt werden. Das mache einen Rückbau und eine Erweiterung der Halle möglich. Bei der Beleuchtung setze die Firma auf LED, die Beheizung erfolge über den Fußboden mit Fernwärme vom Industrie-Center Obernburg (ICO).

Die Firma habe für die nachhaltige Bauweise mehr Geld in die Hand genommen, als es für einen normalen Massivbau nötig gewesen wäre, räumt Stefan Klapper ein. Das Mofa-Gebäude soll aber für das stehen, was die Firma mit ihren Anlagen verspricht: Sie sei nachhaltig, in Modulen aufgebaut, aus alternativen Ressourcen wie Holz und eben lieferbar, wie Markus Hemmelrath es ausdrückte.

Eine Menge CO2 eingelagert

Für Architekt Carlos Alarcon gibt das Gebäude auch Antworten auf eine drängende Frage: »Wie sieht ein Industriegebäude in Zeiten des Klimawandels aus?« In der Halle seien 550 Kubikmeter Holz verbaut. »Da wird eine Menge CO2 eingelagert.« Das Fichtenholz stamme aus Deutschland und Österreich und sei zum Teil in Kleinheubach verarbeitet worden, ergänzt Klapper. Architekt Alarcon schwärmte beim Richtfest: Der fliegende Steg in der Halle und die leuchtende Fassade seien »magische Elemente«.

Kevin Zahn