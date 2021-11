Helmstetters kombinieren Weingut mit Hotelbetrieb in Bürgstadt

Bei der Weinlese: Max (links) und Erhard Helmstetter.

»In unserer Familie hat der Weinbau eine rund 100 Jahre lange Tradition als Weinbau-Betrieb, die meiste Zeit war die Herstellung von Wein allerdings nur ein Nebenerwerb«, erklärt Erhard Helmstetter (64) die ersten Jahrzehnte des Weingutes mit seinen fünf Hektar Rebflächen. Mit seinem Sohn Max ist jetzt bereits die vierte Generation im Betrieb tätig.

Die junge Generation der Winzer, die in vielen Betrieben gerade in Verantwortung kommt, wird dank der guten Vorarbeit ihrer Väter und ihrer eigenen Ausbildung die Professionalisierung des Weinbaus weiter vorantreiben. Für sie ist Marketing kein Fremdwort. Sie werden ihr Wissen zu nutzen wissen und neue Akzente setzen. Mit dem Vinotel in Bürgstadt entstand ein Leuchtturmprojekt für den Aufbruchgeist der Region. Parkt man am Vinotel, merkt man schnell, dass das neue Konzept aufgeht. Viele Fahrzeuge mit Kennzeichen aus dem Rhein-Main-Gebiet oder aus Ruhrpottstädten zeigen, woher die Gäste kommen.

Komplettpaket für Touristen

Was da geboten wird, erklären die beiden Winzer Erhard und Max Helmstetter (35): »Wir bauen auf der sehr guten Qualität unserer Weine auf und bieten in unserem Gastronomiebetrieb die Möglichkeit, vor Ort diese Qualität zu genießen. Das tun wir nicht in einem Hinterhof, sondern bieten bei heller und offener Architektur ein Konzept, das es wert macht, hier ein paar Tage zu verbringen.« Die Gäste könnten durch die Weinberge des Ortes wandern, danach den Gaumen verwöhnen lassen, bevor sie sich in den modern eingerichteten Zimmern zur Nachtruhe begeben.

Fünf Mal im Jahr gibt es den Ausschank als »Häcke«, wo die ganze Familie hilft, die Gäste mit kleinen Leckereien zu verköstigen und von der Qualität ihrer Weine überzeugen möchte. 80 Prozent ihrer Weine werden über die Hotelzimmer vermarktet.

»Wir stecken viel Hingabe, Herzblut und Liebe zum Detail in unsere Arbeit«, versichern die Helmstetters. Vom Rebenschnitt bis zur selektiven Lese sei immer wieder Handarbeit gefragt, jeder Rebstock werde individuell gepflegt. »Im Weinberg gehen wir bodenschonend und nachhaltig vor, um das besondere Ökosystem im Gleichgewicht zu halten«, betonen sie, »auch die Weiterverarbeitung erfolgt schonend.« Durch die kontrollierte Vergärung im kühlen Keller bleibt das Aroma weitestgehend erhalten. In den Reifungsprozess greifen die Winzer nur ein, wenn es unbedingt sein muss. Die Arbeit auf dem Weingut Helmstetter wurde immer wieder mit Auszeichnungen, Preisen und positiven Kritiken honoriert.

Spätburgunder dominiert

Die beiden Lagen, die zum Weingut gehören, tragen die Namen Centgrafenberg und Hundsrück. Die wichtigste Rolle unter den Weinen spielt der Spätburgunder, daneben werden vor allem Frühburgunder und Domina angebaut. Bei den weißen Sorten wird vor allem auf Riesling, Silvaner, Sauvignon Blanc, Weißburgunder, Müller-Thurgau und Bacchus gesetzt. Im Barriquekeller reifen die Rotweine nach alter Familientradition in heimischen Spessarteichenholzfässern.

Hintergrund: Rebpatenschaft Mit einer Rebpatenschaft bietet das Weingut Helmstetter die Möglichkeit, etwas Besonderes zu erwerben oder zu verschenken. "Rund um unser Weingut warten Spätburgunder- und Silvanerreben auf neue Paten." Jeder Pate bekommt eine persönliche Urkunde und der Rebstock ein Namensschild. Die Pflege über das ganze Jahr übernimmt der Winzer, aber die Paten sind jederzeit herzlich willkommen, um sich am Wachsen und Gedeihen Ihres Rebstockes zu erfreuen. Zum jährlichen Treffen am letzten Samstag im Juli bei der Rebstocknacht erhält jeder Pate eine Flasche Wein, die natürlich nur aus den Patenrebstöcken gekeltert wird. Eine Rebpatenschaft kostet einmalig 120 Euro und hat eine Laufzeit von fünf Jahren.