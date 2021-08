Helfer starten in Wörth zum Einsatz im Flutgebiet

Aufräumaktion in Lebenshilfe-Einrichtung im Ahrtal

Das zu entsorgende Material wird am Straßenrand deponiert und dort abgeholt

Dort ein paar Tage die Menschen zu unterstützen und mit anzupacken, hat sich ein Team aus dem Umfeld der Wörther Feuerwehr für die ersten Tage dieser Woche vorgenommen. Fabian Zoll, zweiter Vorsitzender der Wörther Wehr, hatte über Facebook einen Aufruf gestartet. »Hilfe wird dort weiterhin dringend benötigt, auch wenn man davon nichts mehr in den Medien hört«, erklärte er vor der Fahrt in das Krisengebiet am Sonntag. Und er ist sich sicher, es wird nicht seine letzte Fahrt sein.

Gezielt Hilfe leisten

Bis kurz vor dem Start hatten sich zehn Freiwillige aus verschiedenen Gemeinden bei ihm gemeldet. Es eine Privataktion, die nicht im Namen der Feuerwehr oder einer anderen Hilfsorganisation stattfindet. Fabian Zoll und weitere der Helfer waren schon mehrfach vor Ort und wissen, was sie erwartet. Sie wollen dort gezielt Hilfe leisten. »Arbeit wird ausreichend vorhanden sein«, ist er sich sicher.

Ihr Hilfsobjekt ist diesmal die Lebenshilfe-Einrichtung in Sinzig, in der zwölf Bewohner im Erdgeschoss die Flutkatastrophe nicht überlebten. Das schwerbeschädigte Gebäude muss entkernt werden. Putz und Estrich müssen entfernt, die Anbauten und Vordächer abgerissen werden. Im Hinterhof und im Garten wird das verunreinigte und verschlammte Erdreich abgetragen.

Mit Bagger und Kettendumper

Um diese Arbeiten besser bewältigen zu können, haben die Helfer vom Untermain einen Bagger und einen Kettendumper auf einem Tieflader mitgenommen. Das abgetragene Material wird dann am Straßenrand deponiert, wo es von weiteren Hilfskräften abgeholt wird. Untergebracht sind sie in einem großen Helfercamp, für die Verpflegung ist gesorgt, notfalls stehen auch Sanitäter bereit.

»Alles dort ist gut organisiert« so Zoll und betont, was besonders in Erinnerung bleibt: »Man sitzt abends nach getaner Arbeit mit anderen Helfern noch bei einem Bier zusammen, lässt den Tag und die Arbeit Revue passieren und bespricht, was am nächsten Tag ansteht.« Viele junge Leute seien dort aktiv, beeindruckend sei das gegenseitige Unterstützen und die Zusammengehörigkeit der Hilfskräfte sowohl untereinander als auch mit der Bevölkerung, die die Hilfe dankbar annimmt.

