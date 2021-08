Heißluftballon landet auf Röllbacher Hauptstraße

Inhaber von Ballonfirma: Sicherer und ordnungsgemäßer Ablauf

Vom Fenster aus fotografierte Matthias Frankenberger den landenden Ballon in der Hauptstraße.

Das war aber nicht so, wie Sven Pirrung, Inhaber der Firma »Ballonteam Pirrung« aus Großostheim, erklärte. »Wir sind um viertel nach sechs Uhr bei Obernburg gestartet und ließen uns treiben«, sagt Pirrung. Die Richtung und geplante Landung sei in der Ecke Schmachtenberg oder Röllbach gewesen. »Erst trieb es uns nach Süden, dann wieder Osten, dann wieder Süden. Ich hätte noch weiter in der Luft herumdümpeln können, aber die Landung in der Hauptstraße war aufgrund mangelnden Windes die bessere Lösung«, so der Firmeninhaber. Alles sei zu jeder Zeit sicher gewesen, die Bodencrew habe den Ballon in Empfang genommen und den Verkehr geregelt.

Laut Polizeiinspektion Obernburg dürfen Ballonfahrer überall landen, solange sie niemanden im Verkehr gefährden. Das sei auch zu keinem Zeitpunkt so gewesen, erklärt Pirrung. Die Landung sei ordnungsgemäß gewesen, die Fahrgäste hätten sich zu jeder Zeit sicher gefühlt. Seit 1995 betreibt die Familie Pirrung nebenbei die Ballonfirma.

