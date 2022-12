Miltenberger und Alzenauer fertigen vegane Bratwürstchen für Weihnachtsmarkt

Großheubacher Trend-Kost für Markt im Jukuz Aschaffenburg

Großheubach 01.12.2022

Daniel Ulshöfer (links) und Benjamin Bott in Aktion beim Herstellen der veganen Bratwürstchen für den veganen Aschaffenburger Weihnachtsmarkt am kommenden Wochenende.

Unterstützt werden sie von Volker Engelhardt, Inhaber von Engelhardt`s Party und Cateringservice in Großheubach, in dessen Räumen die Vegan-Würste produziert werden.

Gelernte, jetzt EX-Metzger

Ulshöfer und Bott sind Veganer - und gelernte Metzger. Beide üben mittlerweile andere Berufe aus. »Wir wollen nicht missionieren«, stellt Benjamin Bott im Gespräch klar. Veganer werden sehr oft mit dem Vorurteil konfrontiert, andere auf Biegen und Brechen von ihrer Lebensweise überzeugen zu wollen. »Wir wollen mit Geschmack überzeugen,« ergänzt Ulshöfer. Knapp tausend vegane Würstchen haben Daniel Ulshöfer, Benjamin Bott und ihre beiden Helferinnen in diesem Jahr für den Weihnachtsmarkt produziert.

2016 haben beide die veganen Würstchen für den Weihnachtsmarkt noch bei einem Anbieter aus der Region gekauft. »Wir sind damals überrannt worden,« erinnert sich Bott. »Die Bratwürstchen waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.« Als im folgenden Jahr wieder der vegane Weihnachtsmarkt vor der Tür stand, dachten sich die beiden leidenschaftlichen Hobbyköche: »Wir probieren jetzt einfach selbst, vegane Bratwürstchen herzustellen.«

Also machten sie sich ans Werk. Das Grundrezept für die Masse, die aus Seitan und Tofu besteht, stammt aus dem Internet, an der Zusammenstellung der Gewürze wurde so lange gefeilt, bis der Geschmack der Würstchen perfekt war. Mittlerweile werden die Gewürze bei einem Hersteller aus der Region gemischt. Einen Kutter, mit dem in Metzgereien Fleisch zerkleinert wird, gibt es nicht. Ulshöfer und Bott behelfen sich mit einem Thermomix.

Würste aus dem Dampfgarer

Die fertige Masse wird dann mit einem Wurstfüller in den Plastikdarm abgefüllt. Um die typische Wurstform zu bekommen, wird zwischendurch »abgedreht«. Anschließend kommen die Würste in den Dampfgarer. Nach dem Abkühlen wird der Plastikdarm wieder abgezogen, der dann selbstverständlich recycelt wird. Die fertigen veganen Würstchen stehen optisch und geschmacklich ihren Verwandten aus Fleisch in nichts nach und finden bestimmt auch dieses Jahr wieder reißenden Absatz.

Rund 1000 vegane Würstchen haben Benjamin Bott und Daniel Ulshöfer dieses Jahr für den veganen Weihnachtsmarkt produziert, die bestimmt wieder reißenden Absatz finden. Verarbeitet wurden dabei rund 30 Kilo Seitan und 25 Kilo Tofu.

Erlös für den Tierschutz

Der Erlös aus dem Würstchenverkauf werden an Tierschutzorganisationen gespendet. Bott und Ulshöfer sind sich einig, dass ihr Projekt mit der veganen »Trend-Kost« ein Hobby bleiben soll.

Bis zum Beginn der Grillsaison ist nun zunächst einmal Pause. Dann startet die Würstchenproduktion wieder - allerdings im kleineren Rahmen. Hergestellt wird dann für den Eigenbedarf und für Freunde. Mittlerweile tüfteln die Wurstmacher an einem Rezept für glutenfreie vegane Würstchen, von denen es auf dem Weihnachtsmarkt schon die ersten Prototypen zu kosten gibt.

Miriam Weitz

Hintergrund: Vegane Lebensmittel Die vegane Lebens- und Ernährungsweise ist aus dem Vegetarismus hervorgegangen. Menschen, die sich vegan ernähren, greifen auf pflanzliche Lebensmittel zurück. Außerdem tragen Veganer keine Kleidung oder Schuhe, die aus tierischen Materialien hergestellt werden. Ebenso werden keine Reinigungsmittel oder Kosmetik verwendet, die tierische Inhaltsstoffe enthalten oder in Tierversuchen getestet wurden. Der Begriff "vegan" tauchte übrigens das erste Mal im Jahr 1944 auf. Geschaffen wurde das Wort von Donald Watson, der gemeinsam mit seiner Frau die Vegan Society gründete. Er wurde übrigens 95 Jahre alt. mwz Quellen: Wikipedia, Peta und vegan-fuer-mich.de