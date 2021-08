Heiß & kalt auf der Burg

Konzert: Fantastische akustische Reise mit Klezmer- und Tangomusik in Miltenberg

Miltenberg 08.08.2021

"Very fine Klezmer and Tango Music": Damit begeisterte die Gruppe Hot & Cool bei ihrem Konzert am Freitagabend auf der Miltenberger Mildenburg. Der Auftritt fand im Rahmen des diesjährigen Kultursommers statt.

Abwechslungsreiche Instrumentierungen und Arrangements, feinfühliges Spiel und Lieder, die sowohl thematisch als auch musikalisch ein breites Spektrum boten.

Dazu erzeugte das Gebotene zusammen mit der historischen Kulisse des Konzertorts eine ganz besondere Atmosphäre. Das Ganze fand im Rahmen des diesjährigen Kultursommers auf der Mildenburg statt, die Reihe feierte heuer ihr Debüt und wurde in Zusammenarbeit von Stadtkultur, Stadtbücherei und der Stadt Miltenberg konzipiert und organisiert.

Hot & Cool traten an diesem Abend mit Sängerin Claudia von der Goltz, Rainer Schwander an Akkordeon und Sopransaxophon, Bernhard von der Goltz, der im Bandkontext auch für die Arrangements zuständig ist, Uwe Schachner am Violonchello und Laura von der Goltz auf, welche die Hot & Cool-Musikerin Petra Müllejans vertrat.

Jüdisches Leben in Deutschland

Das Gastspiel auf der Mildenburg lief unter dem Motto »Jüdisches Leben in Deutschland«, unter dem in der Bundesrepublik insgesamt viele Veranstaltungen ausgerichtet werden.

Mit der Ankündigung »very fine Klezmer and Tango Music« haben die Würzburger nicht zu viel versprochen. Das Quintett hat sich in erster Linie der Klezmer- und Tangomusik verschrieben. Wie in der Vorabinfo beschrieben, seien diese Musik und Tango auf den ersten Blick sehr verschiedenen, aber würden durch eine enorme emotionale Bandbreite verbunden.

Dies verdeutlichen die fünf Künstler auf der Bühne während des gesamten Konzerts. Von Beginn an wussten Hot & Cool mit filigran ineinandergreifen, bestens aufeinander abgestimmten Intonationen, sowohl textlich als auch bei der Musik selbst, zu überzeugen.

Nichts wirkte überladen, nichts zu wenig, jedes Instrument, jedes Element, welches die Lieder ausgestaltete als auch der Gesang von Claudia von der Goltz ergaben ein großartiges Ganzes, die Elemente ergänzten sich mal durch geschickte Kontraste, summierten sich wiederum bei anderen Passagen genau so elegant.

Behutsam ließen Hot & Cool die Kompositionen wie ein traditionelles »Sherele«, ein Paartanz, sich entfalten, verstanden es, mit Laut-Leise-Dynamiken und verschiedenen Tempi zu agieren und so ein wunderbares Hörerlebnis zu erschaffen.

Immer wieder wurden im weiteren Verlauf bei den Stücken einzelne Instrumente herausgenommen, in bestimmten Abschnitten der Fokus auf spezifische Eigenschaften eines Instrumentes gelegt - dies funktionierte genau so beeindruckend wie die Abschnitte, in denen das Quintett eine geschlossen musizierende Einheit bildete. »Felicia« - ein Tango von Enrique Savorido entwickelte sich mit vielen Details, »Oh Mama, am I in love« (Abe Ellstein) wie ein weiteres Paradebeispiel für die Verschmelzung von Stimme und Musik zugunsten eines fantastischen, rhythmisch sehr interessanten Werks.

Ganz viel Gefühl

Die Texte der gespielten Songs spiegelten Menschliches und Zwischenmenschliches, Empfindungen, Melancholie, Liebe/verliebt sein, Gemüts- und Gefühlslagen. Dass sich eigens Material - »Fellinis Traum« von Bernhard von der Goltz - nahtlos in die Setlist einfügte und das Niveau in Sachen Stimmung und Ausdruck im Vergleich zu den anderen Nummern mühelos hielt, unterstrich nochmals die große Klasse von Hot & Cool.

Nach dieser Zusammenstellung an Stücken durften natürlich zur Freude der Gäste einige Zugaben als Bonus eines in sich sehr stimmigen Konzertabends nicht fehlen.

MARCO BURGEMEISTER