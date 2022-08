Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erbach-Michelstädter Theatersommer: Sieben weitere Aufführungen laden in den Schlosshof ein

Heiß geht es zu auf der Reeperbahn

Erbach 05.08.2022 - 13:23 Uhr 3 Min.

Klare Botschaft: (von links) Bordellbesitzer Manni, Domina Frau von Richten und die Prostituierten Natascha, Nadja, Martina und Sylvia stimmen sich auf die Kundschaft ein. Foto: Manfred Giebenhain

Das War­ten hat sich ge­lohnt. Über 30 Lai­en­dar­s­tel­ler ha­ben in der lan­gen War­te­zeit ih­re Rol­len für zwei Be­set­zun­gen ein­ge­übt, um das 2003 von Mar­tin Lin­gau auf St. Pau­li ur­auf­ge­führ­te Mu­si­cal nach Er­bach zu ho­len.

Von einem Tribünenplatz das bunte Treiben auf der Reeperbahn verfolgen zu dürfen, beschränkt sich nicht darauf, den Blick auf leichte und leicht bekleidete Frauen zu richten, die mit ihren Kurven reizen. Auch kommen in der Mehrzahl nicht nur Männer zu Wort, die nur darauf aus sind, ihren sexuellen Trieb zu befriedigen, oder welche, die daraus Kapital ziehen wollen.

Imbiss als Treffpunkt

Im Mittelpunkt des Bühnenbilds steht der kleine Imbiss, der zwischen dem Bordell "Red Banana", der Polizeistation Davidwache und der Kneipe "La Paloma" platziert ist. Hier begegnen sie sich alle, jene, die in verschiedenen Rollen von der käuflichen Liebe abhängig sind oder davon profitieren, aber auch jene, die sich bei einem Getränk und einer Currywurst stärken wollen, das Gespräch mit der Verkäuferin suchen und dabei ihr Herz ausschütten. Einmal rund um die Uhr wird alles geboten, was Menschen bewegt, beschäftigt, weshalb sie nicht aus ihren biederen Kostümen herauskommen können, um dann doch schwach zu werden. So passierte es gleich zu Beginn der spießigen Lotte (gespielt von Jolanda Blunk), die dann doch zur Currywurst greift ("Eine Sünde vergibt der liebe Gott") oder später den adrett gekleideten Geschäftsleuten, die im zweiten Anlauf den Verlockungen des Bordells doch nicht widerstehen können.

Lottes angepasster Ehemann Günther (Fred Rehkopf) hat nur Currywurst im Kopf, wohingehend sein Sohn Lars (Florian Grim) ein Auge auf die gerade verlassene Lisa (Lisa Hartmann) geworfen hat, um im zweiten Akt endlich den Mut aufzubringen, sich mit dem Song "Mama, halt doch mal das Maul" aus Mutters Klauen zu befreien. Überhaupt wirken die unter der Leitung von Iris Thierolf hervorragend in Szene gesetzten 22 Lieder (Musik: Thomas Matschoß, Songtexte von Heiko Wohlgemuth) wie lautstarke Botschaften an die Liebe und das Leben mit all ihren Sonnen- und Schattenseiten.

Eine deutliche Sprache pflegt auch die Imbiss-Verkäuferin Hannelore ("Eifersucht stinkt schlimmer als Bratfett"), die unaufdringlich, aber überzeugend den roten Faden des Stücks spannt und sich damit zur unausgesprochenen Hauptdarstellerin entwickelt. Ilona Gebhardt gelingt es in dieser Rolle, mit klaren Ansagen wie "Wenn mir das Messer ausrutscht, könnt ihr mit euren Pinneberger Pillemännern Puzzle spielen", gerichtet an die trinkfreudigen und sexhungrigen Junggesellen Mickey (Dirk Kaufmann), Pitter (Erik Bereiter) und Frankie (Pirmin Blunck), Grenzen zu ziehen in dem scheinbaren Chaos.

Regeln und Respekt

Auch ein Ort, an dem Vieles erlaubt und möglich ist, verlangt nach Regeln und ringt selbst schamlosen Gestalten wie dem Bordellbetreiber Manni (Peter Koch) Respekt gegenüber den Frauen ab, denen im weiteren Verlauf des Abends dann doch eine besondere Aufmerksamkeit zuteilwird. Nadja (Selina Zacher), Sylvie (Fabjana Ivanovski), Natascha (Catherinne Ader Duarte), Martina (Lisa Scholl) und die Domina Frau von Richten (Gabriele Laubenstein) gelingt der Spagat zwischen ihren erotisch-verführerischen Verlockungen und der Würde, die sie in Ausübung ihrer zugedachten Rollen behalten.

Auf dem Kiez unterwegs zu sein, bedeutet aber auch, Menschen zu begegnen wie den Schwarzhändler Henning (Klaus Krüger), einem auf den ersten Blick skrupellosen Gauner. Als bewusster Teil eines vermeintlich schamlos agierenden Milieus versteht er es, auf Kosten eines Touristenehepaars aus Bayern (Christine und Klaus Roth) dem spielsüchtigen Knud (Marcel Fischer-May) aus der Patsche zu helfen.

Das Rotlichtviertel hat auch ein Herz für richtig Verliebte, kennt aber keine Gnade, auch ihnen ein schweres Schicksal aufzubürden. Nur kurz lassen die Theatermacher das Publikum teilhaben am Glück, das Hannelore und dem Taxifahrer Klaus (Achim Moos) widerfährt, der als einziger Todesfall für den Tiefpunkt der Geschichte steht. Daran kann auch der Engel von St. Pauli nichts ändern, der für einen kurzen Moment in einer kitschigen Leuchtgestalt in Erscheinung tritt. Mehr unter die Haut geht, wenn im ersten Akt der Chor "Nie wieder Ti Amo" einstimmt und am Ende des Stücks der stehende Beifall einfordert, dass unten auf der Bühne die besten Stimmen noch einmal zu hören sind.

mgi

Hintergrund: Weitere Aufführungen Einschließlich dem heutigen Samstag stehen noch weitere sieben Aufführungen auf dem Programm des Erbach-Michelstädter Theatersommers. Der Imbiss "Heiße Ecke" hat auch an den darauffolgenden Tagen wieder ab 20 Uhr geöffnet: Sonntag, 7., Mittwoch, 10., Donnerstag, 11., Freitag, 12., Samstag, 13., und Sonntag, 14. August. Jeweils 60 Minuten vor Beginn gewährt der Schlosshof Eintritt in die Welt der echten und gekauften Gelüste, wie sie nicht nur auf der Reeperbahn vorkommen. Der Zuschauer verfolgt das Geschehen von nummerierten Tribünenplätzen, die an der Abendkasse oder vorab in der Touristik-Information Erbach (Tel. 06062 64880, E-Mail: tourismus@erbach.de) erworben werden können. mgi Weitere Informationen im Internet unter www.odenwald-theater.de.