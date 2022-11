Digital, analog und miteinander ist Motto des Projekts »heimat:hub«, bei dem sich Bürger vernetzen

Heimat zum Mitmachen

Miltenberg 17.11.2022 - 10:10 Uhr 1 Min.

Arbeit am Scantent zur Digitalisierung von Fotos für das Projekt »heimat:hub«. Foto: Markus Schmitt

Unter der Adresse https://www.heimathub.de entsteht ein digitales zu Hause für Geschichte der Region. sowie es in einer Pressemitteilung heißt, ermöglicht es den Nutzern sich zu vernetzen, miteinander Wissen zu teilen, zu entdecken und zu erforschen, im virtuellen Raum und ganz analog vor Ort.

Seit April 2022 laufen die Vorbereitungen für den Start der Internet-Plattform. Das Team aus Mitarbeitern des Aschaffenburger Stadt- und Stiftsarchivs, Burglandschaft e.V. im Kreis Miltenberg und des Kulturlandschaft Kahlgrund e.V. geht jetzt mit den technischen Arbeiten auf die Zielgerade, um die Plattform in den Testbetrieb zu übernehmen und im Februar 2023 offiziell in Betrieb zu nehmen. Um ein Bild von der Idee und dem Netzwerk dahinter zu bekommen, wurde jetzt mit der Aschaffenburger Agentur auf drei ein kurzes Video gedreht, das Lust auf das Projekt macht und die Protagonisten vorstellt.

In drei Bereichen des Internetauftritts https://www.heimathub.de lädt das Projekt-Team Privatpersonen, Vereine, Museen, Schulen und viele mehr zur Mitarbeit im heimat:hub ein: Im Journal können eigene Artikel verfasst und veröffentlicht werden, ganz unabhängig von Epochen und Themen. Das Archiv möchte alle Interessierten zu »Archivaren« ihrer Heimat, ihrer Kultur und der eigenen Vergangenheit machen. Hier laden Sie Dokumente hoch, die sich in Ihrem Besitz befinden und teilen sie mit anderen.

Drei Ankerpunkte

Drei Ankerpunkte in der Region sind Anlaufstellen mit konkreten Ansprechpartnern vor Ort. Sie werden individuell unterstützt, darüber hinaus bieten die Mitarbeiter Workshops und Aktionen in ihren Räumlichkeiten, wie auch in der ganzen Region an. Die Anlaufstellen sind im Digitalladen im Roßmarkt 11 in Aschaffenburg, im Rathaus Mömbris und im historischen Rathaus Eschau.

Ermöglicht wird das Projekt durch eine Förderung im Rahmen der «Richtlinie zur Förderung von Heimatprojekten mit Schwerpunkt Digitalisierung, insbesondere zur Stärkung regionaler Identität in Bayern" des Finanz- und Heimatministeriums und durch die Trägerschaft der Stadt Aschaffenburg und durch die finanzielle Unterstützung durch die Kreise Aschaffenburg und Miltenberg.

bVideo im YouTube Kanal der Stadt Aschaffenburg unter #heimathub: https://youtu.be/3s8TF8brPLc.

