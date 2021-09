Heilpraktikerin legt sich wiederholt mit Polizei an: Tritte gegen Beamten

Jetzt Urteil am Amtsgericht Miltenberg

Die Angeklagte zeigte vor Gericht zwar Reue. Gegen sie sprach allerdings, dass sie schon zweimal wegen ähnlicher Fälle vor Gericht stand und sie deswegen schon zu Geldstrafen verurteilt worden war.

Richterin Hettmann-Weissgerber setzte das Strafmaß auf sechs Monate Freiheitsstrafe fest. Zudem muss die Angeklagte eine Geldstrafe von 500 Euro zahlen. Die Freiheitsstrafe wurde auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Der Fall ereignete sich im Mai 2020. Der Mann der Angeklagten hatte zwei Flaschen aus dem Fenster des gemeinsamen Zuhauses geworfen und suizidale Absichten geschrien. Passanten informierten daraufhin eine vorbeifahrende Polizeistreife, die wiederum Unterstützung anforderte. Anschließend klingelte einer der Beamten an der Haustür und wollte mit dem Mann sprechen. Die Angeklagte sagte, dass sie keine Polizei im Haus haben wolle und sie ihren Mann holen würde. Hier gehen die Aussagen zu den folgenden Ereignissen im Zuge der Beweisaufnahme allerdings auseinander. Die Angeklagte sagte aus, dass sie und ihr Mann Arm in Arm zu den Polizisten gelaufen wären. Die Beamten hätten dann wiederum sie und ihren Mann »auseinandergerissen«. Der Ehemann wäre von mehreren Beamten auf den Boden gedrückt und fixiert worden. Auch die Angeklagte sei von zwei weiteren Beamten zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert worden. Sie habe sich »gefühlt wie in einem schlechten Film«. Wie genau es zu den ersten Tritten gegen den Polizeibeamten gekommen sei, daran könnte sie sich nicht mehr genau erinnern.Anschließend wurde sie von der Polizeistreife in das Revier nach Miltenberg gebracht. Dort habe sie immer wieder gegen die Tür an der Zugangsschleuse getreten. Die Beamten brachten sie in die Zelle, wo die Situation erneut eskalierte. Dort trat sie einem Beamten heftig gegen den Oberschenkel. Die Angeklagte sagte aus, sie habe sich als Missbrauchsopfer gesehen und nur gewehrt. Gezielt getreten habe sie nicht. Rechtsanwalt Steffen Salvenmoser wollte wissen, ob seine Mandantin barfuß oder mit Schuhen getreten hätte. Die Schuhe seien ihr zwischenzeitlich abgenommen worden, sagte der Polizeibeamte.

Ein Alkoholtest bei der Angeklagten hatte einen Promillewert von 0,43 ergeben.

