Heiko Kemmerer und Andreas Hohm übernehmen Kommando

Feuerwehr: Führungswechsel in Rück-Schippach

Elsenfeld-Rück-Schippach 13.06.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die neuen Kommandanten der Feuerwehr Rück-Schippach: Heiko Kemmerer (rechts) und sein Stellvertreter Andreas Hohm.

Ende vergangenen Jahres hatten der bisherige Kommandant Jürgen Appel und sein Stellvertreter ihre Ämter niedergelegt. Seitdem wurde die Feuerwehr bereits kommissarisch von Heiko Kemmerer geführt. In den vergangenen sechs Monaten ruhte das Ausbildungs- und Übungsgeschäft der aktiven Mannschaft nicht nur infolge der Corona-Pandemie, sondern auch bedingt durch den anstehenden Führungswechsel, so der stellvertretende Kommandant Andreas Hohm. Dabei sei das Einsatzgeschäft aber jederzeit sichergestellt gewesen.

"In den nächsten Wochen werden wir unseren Ausbildungsplan erstellen", kündigt Kommandant Kemmerer an. Gespräche mit den weiteren Elsenfelder Feuerwehren und Bürgermeister Kai Hohmann seien schon angelaufen, so der 36-Jährige. Hier strebe die neue Wehrführung eine intensive Zusammenarbeit an, um die jeweiligen Kapazitäten auf Gemeindeebene optimal einsetzen zu können und bei der Ausstattung der einzelnen Standorte ein gemeinsames Konzept fortzuschreiben.

Mit rund 20 aktiven Feuerwehrfrauen und -männern ist die Rück-Schippacher Wehr personell recht gut aufgestellt. Tagsüber kann es jedoch, wie in vielen kleineren Gemeinden, wegen der Abwesenheit von auswärts Beschäftigten eng werden, weshalb hier das gemeinsame Konzept aller Elsenfelder Feuerwehren große Bedeutung hat. In der Jugendgruppe werden derzeit gut ein Dutzend Nachwuchskräfte ausgebildet und für einen späteren aktiven Dienst vorbereitet. Ein großes Anliegen ist den neuen Kommandanten die Einführung einer Kinderfeuerwehr noch in diesem Jahr, um den Nachwuchs auch für die Zukunft sicherzustellen.

Der neue Kommandant ist seit seiner Jugend in der Rück-Schippacher Wehr engagiert, als Gruppenführer hatte er bereits in Führungsverantwortung. Der selbstständige Kraftfahrzeugmeister konnte auch Organisations- und Führungserfahrung im eigenen Betrieb sammeln.

Andreas Hohm blickt auf eine jahrzehntelange familiäre Feuerwehrtradition zurück. Unter anderem leisteten schon sein Großvater und auch sein Vater aktiven Feuerwehrdienst. Der 41-Jährige will in das neue Ehrenamt auch seine Führungserfahrung aus dem Hauptberuf bei der Bundespolizei einbringen.

Ralf Hettler