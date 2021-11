Hebbocher Narren "impfen" Pfarrer und Bürgermeister

Faschingsabteilung des TSV Großheubach feiert vormittags und abends Eröffnung der Saison 2021/22

Start in den Fasching: Großheubachs Präsident Rainer Kretschmar hat bereits den Rathausschlüssel und überwacht die "Impfung" von Bürgermeister Gernot Winter, die Pfarrer Christian Stadtmüller (rechts) bereits hinter sich hat.

Kretschmar forderte, den Mann mit Anzug zu holen. Eine kleine Gruppe seine Gefolgschaft kam diesem Auftrag nach, corona-konform maskiert. Im ersten Stock des Rathauses angekommen, gab es Verwunderung: Dort fanden sie nicht wie geplant Bürgermeister Gernot Winter, sondern den neuen Großheubacher Pfarrer Christian Stadtmüller, seit dem 1. Oktober für die Gemeinde zuständig. Da dieser allerdings die Gemeindekasse bei sich hatte, wurde er mit nach unten gebeten und bekam erst einmal eine "Corona-Impfung" in Getränkeform.

Mit Stadtmüller auf dem Karnevalwagen ging es einige Meter weiter Richtung Abendanz'sche Haus - seit einiger Zeit befindet sich nämlich dort das Bürgermeisterbüro. Dort wartete schließlich der erste Bürgermeister bereits auf der Treppe im Eingangsbereich, nach einiger Überredungskunst überreichte Winter dann auch symbolisch den Rathausschlüssel an den Präsidenten, nahm neben Stadtmüller Platz und erhielt ebenfalls seine "Impfung". Danach ging es für alle zu einem kurzen Abstecher in ein nahe gelegenes Gasthaus.

Wie Kretschmar im Gespräch mit unserem Medienhaus mitteilte, sei es der Faschingsabeteilung des TSV Großheubach ein Anliegen, auch in schwierigen Zeiten ein Zeichen zu setzen karnevalistisches Brauchtum zu pflegen. Am Abend wurde die Eröffnung der Karnevalsaison nochmals auf dem Vorplatz des Gemeinschaftshauses gefeiert, unter anderem mit der Auslöse des Bürgermeisters und der Vereidigung von vier neuen Elferräten. Die große und mittlere Garde gaben ihre Tanzkünste zum Besten und Altbürgermeister Günther Oettinger hatte in einer Büttenrede Tipps an seinen Nachfolger verpackt.

