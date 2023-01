Karneval: Hebbocher Nachtumzug in den Startlöchern

Über 40 Gruppen ziehen am Samstag, 14. Januar, durch Großheubach

Die beiden ersten Abteilungsleiterinnen der TSV Faschingsabteilung, Birgit Münch und Jennifer Kammer, sind erfreut - so wurde im Gespräch mit unserem Medienhaus deutlich - dass es nun endlich wieder losgehen kann. Sie informierten über Details zum Nachtumzug 2023. Dieser findet bereits zum zwölften Mal statt. Bereits am späteren Nachmittag startet die Warm-up-Party in der Röllbacher Straße, kurz nach der Ampelanlage in Fahrtrichtung Röllbach und der Kreuzung Röllbacher Straße/Im Urnenfeld/Bachgasse. In letztgenanntem Bereich ist dann auch der Start des Umzuges selbst.

Teilnehmer von nah und fern

Mit Stand am Montag, 7. Januar, waren bereits um die 40 Teilnehmer - Fahrzeuge und Gruppen, die zu Fuß unterwegs sein werden - für den diesjährigen Nachtumzug gelistet. Unter den Anmeldungen sind zum einen etablierte Gruppen des Gastgebers selbst, darunter die Großheubacher Garden, der Elferrat und die Böhnercrew. Von den Vereinen des Landkreises befinden sich beispielsweise wieder die Weilbacher Frösch, die auch schon in der Vergangenheit regelmäßige Nachtumzug-Teilnehmer waren, mit gleich mehreren Gruppen. Auch der CCA Amorbach und der RCC Röllfeld sind jeweils gleich mit mehreren Formationen vertreten. Der Hebbocher Nachtumzug ist mittlerweile über die Grenzen der hiesigen Karnevalregion hinaus bekannt, was etwa Teilnehmer mit weiterer Anreise immer wieder gezeigt haben. Von etwas weiter weg gesellt sich an diesem Samstag zum Beispiel die FG Külsheimer Brunnenputzer dazu.

Die Zugstrecke ist in diesem Jahr auch wieder die längere Version von den bisherigen Varianten, die es bei vergangenen Nachtumzügen gegeben hat: Von der Röllbacher Straße aus geht es über Hauptstraße/Röllfelder Straße weiter (siehe "Hintergrund"). Die Anwohner entlang der Zugstrecke, so Münch und Kammer, seien wieder dazu eingeladen ihre Häuser und (Vor-) Gärten zu schmücken und zu illuminieren.

Kein Nachtumzug ohne After-Zug-Party: Auch diese ist mittlerweile schon Tradition, findet wie gehabt nach dem Spektakel im Gemeinschaftshaus statt, davor gibt es erneut eine Showbühne. Als Eintrittspreis zum Nachtumzug wird ein Betrag von drei Euro erhoben, dieser wird an Zugangspunkten zur Zugstrecke gezahlt.

Kleine Änderungen

Zwei Änderungen zu Vorjahren gibt es: Anstatt der "Blink-Böhnis" - der "Böhni", eine Bohnenfigur, ist das Maskottchen der Großheubacher und auch der Hebbocher Karnevalisten und spielt auf die Bezeichnung "Hebbocher Böhner" an - werden dieses Mal Leuchtstäbe verteilt, die praktisch die "Eintrittskarte" darstellen. Gründe dafür seien, so die Abteilungsleiterinnen, dass es sich als schwierig heraus gestellt habe, eine geeignete und finanziell vertretbare Produktionsmöglichkeit für die bekannten Blink-Anstecker zu finden.

Außerdem wird heuer auf die Prämierung der besten Wagen und Fußgruppen verzichtet. Die beiden Abteilungsleiterinnen teilen weiter mit, dass zu den Attraktionen im Bereich des Gemeinschaftshauses auch sogenannte Guggemusik zählen wird.

Egal, ob Zugteilnehmer oder Gäste, lautstarke "Hebboch Helau!"- und "Helau"-Rufe wird es am Samstag dann vielerorts in der Gemeinde zu hören geben. Für Kurzentschlosse, die noch aktiv am Großheubacher Nachtumzug am Samstag, 14. Januar, teilnehmen möchten: Sie können sich unter der E-Mail-Adresse fasching@tsvgrossheubach.de melden.

Marco Burgemeister

Hintergrund: Zwölfter Hebbocher Nachtumzug 2023 Der Rummel um den Hebbocher Nachtumzug startet mit einer Warm-Up-Party am Samstag, 14. Januar, um 16 Uhr kurz nach der Ampelanlage in der Röllbacher Straße, Fahrtrichtung Röllbach. Der Zug stellt sich in der Straße Im Urnenfeld auf und zieht ab 18 Uhr von der Kreuzung Röllbacher Straße/Im Urnenfeld/Bachgasse entlang der Röllbacher Straße Richtung Ortsmitte. Die Zugstrecke verlauft über die Röllbacher Straße, Hauptstraße, Röllfelder Straße, Friedhofstraße, Kirchstraße, Mainstraße, Hofwiese (Standort Gemeinschaftshaus) und löst sich In den Seegärten auf. Für Zutritt zum Nachtumzug wird ein Entgelt erhoben. Eine After-Zug-Party gibt es ab 19 Uhr im Gemeinschaftshaus, Zutritt dort ist ab 16 Jahren (Ausweiskontrolle). Außerdem gibt es eine Showbühne am Gemeinschaftshaus sowie nach dem Zug eine Partymeile zwischen Altem Rathaus und Gemeinschaftshaus. (mab)