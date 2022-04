Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Haushalt vom Erfüllen der Pflichtaufgaben geprägt

Gemeinderat: Großwallstadts Etat ist unter Dach und Fach

Großwallstadt 27.04.2022 - 16:08 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bürgermeister Roland Eppig (FW) meinte, dass nicht nur der diesjährige Haushalt, sondern auch die Haushalte der vergangenen Jahre vom Erfüllen von Pflichtaufgaben geprägt waren. Aufgaben wie Schule, Kindergarten und Wasserversorgung seien für eine Kommune existenziell wichtig und müssen abgearbeitet werden. Die nächste große Pflichtaufgabe stehe mit der Erweiterung der Kläranlage schon an. Auch die Lindenstraße stehe zur Sanierung an. Es könne daher gut möglich sein, dass gut gemeinte Ideen zunächst hinter die Pflichtaufgaben rücken müssten.

Vom Schuldenmachen raten der Bürgermeister und die Verwaltung in der heutigen Zeit ab, da niemand weiß, wie sich aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine die Finanzen entwickeln. Aktuell könne die Gemeinde ihre finanziellen Pflichtaufgaben ohne Aufnahme von Krediten meistern. Sollten aber immer neue Begehrlichkeiten zur Umsetzung vorgebracht werden, deren Finanzierung dann über Kredite abgedeckt werden müssten, könne dies auch eine Negativspirale auslösen. Leidtragende wären dann alle, die freiwilligen Leistungen von der Gemeinde erhalten. Dies seien zum Beispiel Zuschüsse für Schule, Kindergarten und Vereine. Die Fraktionen lobten Kämmerer Andreas Knecht für sein transparentes Zahlenwerk.

Stimmen zum Haushalt

Reinhold Hein (SPD) sprach von einer Finanzlage, die augenblicklich zufriedenstellend sei und augenscheinlich keine Bauchschmerzen bereite. Dennoch hat Hein einige Sorgenfalten, denn man müsse in diesem Jahr rund sechs Millionen und im nächsten Jahr fast zehn Millionen aus den Rücklagen entnehmen. Dies könne man nur, weil in den vergangenen Jahren meistens solide, vorsichtig und verantwortungsbewusst mit den anvertrauten Steuergeldern umgegangen wurde und weil die Gewerbe- und Einkommensteuer immer geflossen seien. Hein empfahl, bei den Ausgaben immer an die Folge- und Unterhaltungskosten zu denken. Den Kindergartenneubau sollte man sich noch einmal durch den Kopf gehen lassen und eine kostengünstigere und effizientere Lösung suchen.

Stefanie Gehrmann (CSU) meinte, dass man finanziell grundsätzlich in einer komfortablen Situation sei. Man habe kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Gehrmann appellierte, die Objekte und dringenden Vorhaben umzusetzen. Sie betonte, dass eine Generalsanierung des Rathauses unausweichlich sei. Außerdem forderte sie sinnvolle Konzepte für die Belebung des Ortskerns, für Fahrrad- und Fußgängerüberwege, den Friedhof, die Mainanlage, das Erholungsgebiet Wald, die Schaffung von Bauland und bezahlbaren Wohnraum sowie die Sanierung der Straßen. Gleichzeitig sollten Defizite vom Schwimmbad, der Sporthalle und bei der Kinderbetreuung unter die Lupe genommen werden.

Hardy Wenderoth (FW) meinte, dass man hinsichtlich der Wasserversorgung und der Ersatzversorgung in den Jahren 2022 und 2023 auf der Zielgeraden sei. Dabei habe man mit der Planung und dem Haushalt bewiesen, dass man die optimale Versorgung der Bürger im Blick habe. Für die Zukunft wünscht er sich, weitere Investitionsvolumina bereitzustellen, beispielsweise für eine Ortsverschönerung mit einem Dorfplatz. Auch sei es wichtig, zusätzlich zu den vielen Pflichtaufgaben einen finanziellen Freiraum für Besonderes und Individuelles zu schaffen.

Klaus Giegerich (BfG) sagte, der Finanzplan sei solide aufgestellt. Kostenstellen wie die Sanierung der Schulturnhalle, die Planung eines neuen Kindergartens, Mittel für die Kriegsflüchtlinge, die Ortsverschönerung, Planung eines Grillplatzes, Wohnmobilstellplätze, Radwegekonzept, Straßenbeleuchtung, der Lückenschluss »Alte Straße zum Südkreisel« sowie die Querung der MIL 38 wurden eingeplant. Positiv sieht Giegerich die Einstellung eines Ortskümmerers und eines Auszubildenden bei der Gemeinde. Bei dem enormen Zahlenwerk des Haushaltes sei auch Vorsicht geboten. Deshalb müssen die Rücklagen genau im Auge behalten werden. Hierfür sei eine umsichtige Planung des Haushaltes Grundvoraussetzung.

Martin Roos

Zahlen und Fakten: Haushalt 2022 Das Gesamtvolumen des Haushaltes 2022 beläuft sich auf 23,6 Millionen Euro. Davon entfallen 15,4 Millionen Euro auf den Verwaltungsetat, der Vermögenshaushalt umfasst 8,2 Millionen Euro. Bei den Ausgaben stehen im Verwaltungshaushalt als größter Posten die Kreisumlage mit 3,5 Millionen Euro, die Personalkosten mit 2,0 Millionen Euro und die Gewerbesteuerumlage mit 590.000 Euro. Größte Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind die Gewerbesteuer mit 4,6 Millionen Euro, die Beteiligung an der Einkommenssteuer (2,8 Millionen Euro) und die Grundsteuer A und B mit 610.000 Euro. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B und für die Gewerbesteuer bleiben mit 310 Prozentpunkten unverändert.