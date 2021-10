Haushalt mit sieben Gegenstimmen verabschiedet

Stadtrat: Obernburger Gremium beschließt Etat für 2021 - Freie Wähler und Teile der Grünen lehnen Zahlenwerk ab

Obernburg 01.10.2021 - 15:43 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Obernburger Kita Sonnenhügel im Mömlingtalring soll saniert oder komplett neu gebaut werden.

Die Fraktion der Freien Wähler hat dem Haushalt nicht zugestimmt. Man verstehe zwar die Gründe, warum der Haushalt erst so spät verabschiedet werden konnte - Kämmerin Sabine Geutner hat das Rathaus Ende 2020 verlassen, Nachfolger Lucas Markert konnte, weil er noch an seinen alten Arbeitgeber gebunden war, erst zur Jahresmitte ihre Nachfolge antreten - sei aber dennoch unzufrieden damit, dass man die ersten Zahlen erst vor zwei Wochen zu Gesicht bekommen hätte, so Fraktionssprecherin Heidi Bast. »Von ausgiebigen Beratungen kann nicht die Rede sein.« Die FW kritisierten außerdem die hohe Personalfluktuation im Rathaus sowie Projekte wie Straßensanierungen und Straßenunterhalt, die zu langsam vorangingen. Für beides sehen sie Bürgermeister Fieger (CSU) in der Verantwortung. Zufrieden sei man mit dem Fortschritt der Pläne für das neue Mehrgenerationenhaus und dem Corona-Paket, das Einzelhandel und Gastronomie stütze. Bast lobte den neuen Waldkindergarten, wünschte sich aber mehr Tempo beim Neubau des Kindergartens Sonnenhügel und der Kita Abenteuerhaus. Insgesamt geht es den Freien Wählern zu langsam voran: Bast forderte von Fieger, »Gas zu geben«: Man blicke daher erwartungsvoll auf das Haushaltsjahr 2022.

Auch die Hälfte der Grünen-Fraktion lehnte den Haushalt ab. Als symbolischen Protest, so Roland Arnold. Man sei zum einen mit den zu wenigen Haushaltsberatungen unzufrieden, andererseits schätze man aber die Arbeit des neuen Kämmerers, Lucas Markert, und die Vorarbeit von Geutner. Arnold kritisierte, dass keiner der Grünen-Anträge realisiert worden sei, als Beispiel nannte er den Vorschlag, ein Bushäuschen in Eisenbach zu überdachen und verschiedene Anregungen zur Verbesserung im Radverkehr. Auch er sieht die Personalfluktuation im Rathaus kritisch: Es gebe einen massiven Aufbau an Überstunden und wechselnde Abteilungsleiter, wodurch sich Projekte verzögerten. »Wir haben ein Umsetzungs-, kein Finanzproblem«, so Arnold.

Katja Heinz von der Aktiven Liste (AL) gab ebenfalls zu bedenken, dass durch ständige Personalveränderungen »die Schlagkraft der Verwaltung nicht bei 100 Prozent liegt«. Trotzdem zeigten Projekte wie der Umbau der Kinderbetreuungseinrichtungen oder die Pläne für die Neugestaltung der Main-Anlagen, dass es vorangehe. Heinz gab abschließend zu bedenken, dass nicht nur die Kinderbetreuung in den hohen Personalkosten, im Haushalt mit 6,79 Millionen Euro verankert, steckt. Dennoch stimme die AL dem Haushalt zu.

Gerade wegen des Personals für Kinderbetreuung hat Bürgermeister Fieger an die Fraktionen appelliert, den Haushalt abzusegnen. Denn der Stellenplan gehöre zum Haushaltsplan, wie der Rathauschef in seiner Rede erklärte - und die Stellen brauche man eben für den stark gestiegenen Bedarf an Kinderbetreuung. Im zu beschließenden Personalplan sei nämlich der verbesserte Anstellungsschlüssel in Kinderkrippen eingearbeitet, der mehr Personal vorsieht. Würde der Haushalt nicht verabschiedet, müsse man mit dem alten Stellenplan weiterarbeiten. »Das möchte ich den Eltern und Kindern ersparen.«

Fiegers Parteikollege und Stellvertreter Christopher Jany lobte in seiner Rede die »solide Finanzstrategie«, mit der man gut durch die Corona-Krise komme, sowie die Halbierung der Schulden. Diese werden Ende des Jahres bei fünf Millionen Euro liegen - bei Fiegers Amtsantritt 2014 seien es noch zehn Millionen gewesen. Man sei außerdem erfolgreich darin, Obernburg attraktiver zu machen: Seit 2014 seien 200 Bürger zugezogen, die Betreuungsangebote für Kinder seien für Eltern ansprechend. Jany hob zudem die Bestrebungen hervor, die Mainanlagen zu verschönern, sowie die städtischen Förderprogramme für private Eigentümer und Geschäftsinhaber und die voranschreitende Digitalisierung an Schulen und im Rathaus. Doch aufgrund seiner hohen Umlagekraft gehöre Obernburg auch zu den »Zahlmeistern« des Landkreises: »Vier Millionen Euro Kreisumlage sind ein Wort«, so Jany. Es sei enttäuschend, dass der Landkreis der Stadt den Sitz der Sparkasse entzogen habe. Durch den Umzug von 70 Mitarbeitern nach Miltenberg würden die Gewerbesteuereinnahmen sinken. Man erwarte daher, bei künftigen Investitionen des Landkreises und regional-strategischen Entscheidungen berücksichtigt zu werden.

Miriam Schnurr