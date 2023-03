Hausens Steuerkraft steigt

Gemeinderat: Etat der Spessartgemeinde für das laufende Jahr einstimmig verabschiedet - Dennoch Kredit nötig

Hausen 15.03.2023 - 17:56 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Steuerkraft der Gemeinde Hausen ist gegenüber 2022 merklich auf 1,31 Millionen Euro und damit um 60 auf 700 Euro pro Einwohner gestiegen. Diese Tatsache ist auf die guten Ergebnisse bei der Gewerbesteuer sowie auf Mehreinnahmen bei den Einkommensteueranteilen aus dem Jahr 2021 zurückzuführen. Damit übersteigt die Steuerkraft erstmals im Ort die 700-Euro-Marke.

Trotzdem zeigt sich, dass die Gemeinde in allen Steuerarten stellenweise deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt, was aber wegen der örtlichen Gegebenheiten laut Maidhof nachvollziehbar ist. Die höchste Steuerkraft pro Einwohner im Landkreis Miltenberg beläuft sich auf 3871 Euro, die niedrigste auf 654 Euro.

Die Kassenlage ist aufgrund vorhandener Ausgabereste entspannt. Das Geldvermögen beläuft sich derzeit auf 1,3 Millionen Euro, die Rücklagen betragen 200.000 Euro. Aufgrund der anstehenden Investitionen ist aber laut Maidhof die voraussichtlich notwendige Neuverschuldung unabweislich und nachvollziehbar. Im Jahr 2024 wird voraussichtlich eine Kreditaufnahme von etwa 750.000 Euro notwendig sein, 2025 von etwa 600.000 Euro. 2026 soll dann der Haushaltsausgleich ohne neue Darlehen möglich sein.

Die Zahlen für die beiden letztgenannten Jahre seien jedoch noch nicht allzu belastbar. Für die Jahre 2024 bis 2026 erwartet der Kämmerer Zuführungsraten zum Vermögenshaushalt, die jedes Mal deutlich über der vorgeschriebenen Mindestzuführung liegen.

Die Schulden der Gemeinde Hausen (ohne Schuldenanteil bei Abwasserverband Amme und Verwaltungsgemeinschaft Kleinwallstadt) summierten sich Ende 2022 auf 600.000 Euro, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 323 Euro bedeutet. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden liegt bei 669 Euro. Sofern der in der Haushaltssatzung festgesetzte Kredit in Höhe von 540.000 Euro tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, erhöhen sich die Verbindlichkeiten der Gemeinde zum Jahresende auf 1,14 Millionen Euro.

Die anteilige Verschuldung beim Amme belief sich Ende 2022 auf rund 270.000 Euro; bei der Verwaltungsgemeinschaft Kleinwallstadt zum gleichen Zeitpunkt auf 140.000 Euro. Der Gemeinderat hatte bereits im Dezember 2022 den Beschluss gefasst, die Hebesätze für die Grundsteuer A und B erstmals seit mehr als 20 Jahren anzuheben, und zwar von 250 auf 280 Prozent. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde bei 300 Prozent belassen, auch der Abgabesatz für die Hundesteuer blieb unverändert.

ney

Zahlen und Fakten: Haushaltsplan 2023 Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben in den Haushalten unter Berücksichtigung der Haushaltsreste: Einnahmen Verwaltungshaushalt: Anteile Gemeinschaftssteuern 1,3 Millionen Euro, kommunale Steuern 325.000 Euro, Erlöse aus Waldbewirtschaftung 115.000 Euro, Schlüsselzuweisungen 900.000 Euro, Gebühren 440.000 Euro, Zuwendungen Dritter 450.000 Euro. Ausgaben Verwaltungshaushalt: Kreisumlage 783.000 Euro, Schul- und Verwaltungsumlage 650.000 Euro, Umlage Amme 125.000 Euro, Personalkosten 410.000 Euro, Unterhalt Gebäude und Grundstücke 300.000 Euro, Gewerbesteuerumlage 20.000 Euro, Zinsen 18.000 Euro, Förderung Kindergärten 360.000 Euro, Zuführung Vermögenshaushalt 240.000 Euro. Einnahmen Vermögenshaushalt: Zuschüsse für Investitionen, Begegnungshaus und Straßenausbau 350.000 Euro, Rücklagenentnahme 400.000 Euro, Kreditaufnahme 540.000, Zuführung vom Verwaltungshaushalt 240.000 Euro. Ausgaben Vermögenshaushalt: Hochbaumaßnahmen 2,95 Millionen Euro, Tiefbau 360.000 Euro, Glasfaserausbau 170.000 Euro, Straßenbau 200.000 Euro, Grunderwerb 425.000 Euro, Anschaffungen 40.000 Euro, Sonstiges 55.000 Euro. ney