Hausens Ortsmitte verändert sich

Neujahrsempfang: Diverse Bauvorhaben in nächster Zeit

Hausen 09.01.2023 - 11:39 Uhr 2 Min.

Neujahrsempfang und Richtfest für die beiden Gebäudeteile des neuen Begegnungshauses. Zimmermann Steffen Köhler beim Richtspruch.

»Wir liegen zeit- und kostenmäßig komplett im Plan«, erklärte Bürgermeister Michael Bein den Besuchern. Nach altem Brauch verkündete Zimmermann Steffen Köhler von der Zimmerei Seitz mit »Gunst und Verlaub« feierlich den Richtspruch zu einem »gelungenen, schönen Werk« und widmete drei Gläschen goldnen Wein: Dem Bauherrn wünscht er Glück und Frieden und lange Lebenszeit hinieden. Den Gästen dann auf allen Wegen für alle Zeit des Himmels Segen. Dem Mann, der diesen Plan ersann und unserm Meister, der was kann. Das ausgeleerte Glas zerschmetterte er am Boden, denn »Scherben bedeuten Glück und Segen, der Gemeinde hier auf allen Wegen«. Köhler nahm seine Rede auch als Anlass, für Nachwuchs im Handwerk zu werben: »Der Neubau mög' als Anreiz wirken, dass man das Handwerk wieder ehrt, wie es in ländlichen Bezirken seit alter Zeit sich auch gehört.«

Rückblick aufs vergangene Jahr

Zuvor ging Bürgermeister Bein in seiner Neujahrsrede nur kurz auf die Ereignisse des vergangenen Jahres ein, denn »mein Fokus liegt ganz klar auf den Dingen, die in unserer Gemeinde 2023 anstehen.« Eine wichtige Maßnahme sei im vergangenen Jahr abgeschlossen worden: die Digitalisierung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans. Bein erläuterte, dass sich die Ortsmitte Hausen in den kommenden Jahren verändern werde, denn neben dem Bau des Begegnungshauses werde in der Nähe ein weiteres, dominantes Gebäude, das »Wohnquartier Brunnengasse«, durch einen privaten Investor errichtet und der dortige Dornauer Weg auf einer Länge von 270 Metern mit hohen Kosten saniert.

Weitere Baumaßnahmen, die in diesem Jahr ebenfalls starten sollen, sind der Neubau für die Offene Ganztagsschule sowie der Anbau an den Kindergarten. Neu konzipiert werde auch das Gelände zwischen Begegnungs- und Backhaus. Nach getätigtem Grundstückskäufen kann auch mit der Planung des Radweges nach Hofstetten begonnen werden. Die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde haben sich beim Projekt Zukunft mit ihren Wünschen und Anregungen eingebracht. Darüber werde jetzt ein Gesamtkonzept erstellt und nach und nach umgesetzt. Im Gemeindewald wird mit weiteren Verjüngungen im Baumbestand den geänderten Klimabedingungen Rechnung getragen.

Kirchlicher Segen

Dekan Markus Lang überbrachte die Segenswünsche der katholischen Kirche für das neue Jahr und beglückwünschte die Gemeinde zu den neuen Gebäuden, die im entstehen sind: »Es ist immer gut, wenn es Orte der Begegnung gibt, wo man sich trifft, sich austauschen und feiern kann.« Mit einem Segensgebet aus der Sternsinger-Tradition wünschte er dem weiteren Baufortschritt einen guten Verlauf und gab dazu den kirchlichen Segen.

Die evangelische Jahreslosung für das neue Jahr erläuterte Pfarrer Jakob Mehlig: »Du bist ein Gott, der mich liebt!« Dahinter stecke die Geschichte der Magd Haga, die mitten in der Wüste eine Gottesbegegnung hatte. Dorthin war sie geflohen, um ihrer unerträglichen Situation, sich als Leihmutter zur Verfügung stellen zu müssen, zu entkommen. Aber sie wird von Gott in die für sie belastende Situation zurückgeschickt. Damit lösten sich ihre Probleme nicht auf, aber sie bekam dadurch die Kraft, mit ihnen umzugehen und sie zu bewältigen. Sie wurde mit ihren Problemen und Sorgen von Gott wahrgenommen und bedankte sich mit der Jahreslosung. Für die musikalische Unterhaltung an diesem Nachmittag sorgte der Musikverein Harmonie Hausen.

Christel Ney