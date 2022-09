Hausens Begegnungshaus nimmt Formen an

In der Ge­mein­de­rat­sit­zung am Di­ens­tag in Hau­sen stell­te Käm­me­rer Pe­ter Maid­hof die Jah­res­rech­nung 2021 der Ge­mein­de Hau­sen und der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Klein­wall­stadt vor und gab ei­nen Über­blick über die Fi­nanz­si­tua­ti­on 2022 der Ge­mein­de Hau­sen. Dem­nach hat­te auch für das zwei­te von Co­ro­na ge­präg­te Jahr kei­ne ne­ga­ti­ven Aus­wir­kun­gen auf die fi­nan­zi­el­le La­ge der Ge­mein­de. Im Ge­gen­teil: Erst­mals in Hau­sens Ge­schich­te über­s­tieg das Ge­samt­rech­nung­s­er­geb­nis 2021, al­so die Sum­me aus Ver­wal­tungs- und Ver­mö­gens­haus­halt, sechs Mil­lio­nen Eu­ro.