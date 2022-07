Hausener Festhalle öffnet in Ferien für Kinder und Jugendliche

Gemeinderat in Kürze

Trinkwasserversorgung: Alle 20 Jahre benötigen Betreiber von Tiefbrunnen eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Trinkwasserentnahme. Zur Antragstellung wird ein Gutachten über die Wasserqualität, das Gewinnungsgebiet, sowie eine Umweltverträglichkeitsprüfung verlangt. Der Auftrag wurde an ein Büro aus Gießen zum Angebotspreis von 7000 Euro vergeben.

Begegnungshaus: Der Haushalt 2022 sieht die Aufnahme eines Darlehens über 600.000 Euro in Verbindung mit dem Bau des Begegnungshauses vor. Aufgrund eines Beschlusses in nichtöffentlicher Sitzung, kann das Darlehen in Anspruch genommen werden, sobald es benötigt werde.

Berichte des Bürgermeisters: Bürgermeister Michael Bein informierte über den vollzogenen ersten Spatenstich für das Begegnungshaus, dass die Schäden am Kanalsystem der Adolf-Mayer-Straße behoben wurden und die Handwerker des Ortes jetzt einen Handwerkerparkausweis für das Rhein-Main-Gebiet beantragen können. Der Bauhof hat weitere Behälter im Ortsbereich und an Wanderwegen angebracht und damit die Abstände zwischen den einzelnen Behältern verkürzt. Jona Brand hat den Jugendkulturpreis in der Altersklasse 3 des Landkreises Miltenberg mit einem ersten Platz als Solomusiker an der Gitarre und einen weiteren ersten Platz im Gitarrentrio mit Finn Wieland und Charlotte-Sophie Brescher erhalten.

Kindergarten Abenteuerland: Anna-Maria Hörst ist seit 2019 im Kindergarten Abenteuerland beschäftigt, leitet dort eine Krippengruppe und hat in den letzten Monaten daneben die Geschicke des Kindergartens, gemeinsam mit Insa Mayer, übergangsmäßig geleitet. Jetzt wurde ihr die Leitung des Kindergartens übertragen. Für das Erweiterungsgebäude der Kleinkindbetreuung ist die positive Stellungnahme der Regierung von Unterfranken eingegangen. Christof Trenner vom Architekturbüro Trenner hatte die Planungen erstellt, diese in der Sitzung noch einmal im Detail erklärt und noch offene Fragen zu der eingereichten Vorplanung beantwortet. Einstimmig wurde beschlossen, dass die Maßnahme in der geplanten Form umgesetzt werden soll. Jetzt können die konkreten Planungen der Maßnahme beginnen. Die Entscheidung, welches Architekturbüro diese Arbeiten erledigen soll, wurde einstimmig in den nichtöffentlichen Teil geschoben. Die Baugenehmigung soll nach Fertigstellung aller Unterlagen beantragt werden und die Verwaltung den Förderantrag stellen.

Bürgerantrag: Abgelehnt wurde der Antrag eines Bürgers, der auf seinem Grundstück den Einbau einer Regenwassernutzungsanlage oder einer Versickerungsanlage finanziell gefördert haben möchte. Er plant Rückhaltezisternen mit Überlauf in Versickerungsflächen, um das Regenwasser über das Erdreich dem Grundwasser zuzuführen und das zurückgehaltene Regenwasser für die Toilettenspülung, Waschmaschinen und Gartenbewässerung zu nutzen. Dazu gäbe es bereits in einigen Kommunen Förderprogramme. Manfred Braun (CSU) erinnerte an einen vor etwa 25 Jahren gefällten, ablehnenden Beschluss. An den damaligen Argumenten habe sich nichts verändert. Dieser Sichtweise schlossen sich weitere Gemeinderatsmitglieder an, der Antrag wurde einstimmig abgelehnt.

Zweckvereinbarung: Dem Beitritt der Gemeinde Großwallstadt zur Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Miltenberg und den Kommunen des Kreises über die Bestellung eines gemeinsamen behördlichen Datenschutzbeauftragten wurde einstimmig stattgegeben.