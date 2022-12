Hausen steht finanziell ordentlich da

Gemeinderat in Kürze

HAUSEN. In der Gemeinderatsitzung am Dienstag in Hausen kamen auch folgende Themen zur Sprache:

Aufträge: Für den Bauhof wurde ein neuer Aufsitzmäher für 23.500 Euro mit einer Lieferzeit von etwa einem Jahr bestellt. Damit beim Glasfaserausbau im Ort die baulichen Regeln eingehalten werden, wurde das Ingenieurbüro ISB aus Laudenbach auf Stundenbasis mit entsprechenden Kontrollen beauftragt.

Radweg: Für die geplante Radspur von Hofstetten nach Hausen wurde ein weiteres Grundstück erworben, lediglich ein Grunderwerb steht noch aus.

Vereinsgebäude: Die Fenster im Vereinsgebäude lassen sich nicht mehr öffnen. Die Firma Löwe Fenster aus Kleinwallstadt wurde beauftragt, sie für 5.300 Euro zu erneuern und eine neue Haustür zu liefern. Diese wird der Bauhof einbauen.

Stromversorgung: Bürgermeister Michael Bein informierte darüber, dass die Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt (EMB) in den kommenden beiden Jahre den Strom für die kommunalen Gebäude liefern wird. Allerdings wird die Gemeinde dafür wesentlich mehr bezahlen müssen als bisher: Statt 4,8 Cent pro Kilowattstunde fallen 2023 rund 44 Cent an, 2024 noch 36 Cent.

Steuererhöhung: Grundstücksbesitzer müssen in Hausen künftig höhere Steuern bezahlen. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, bei der Grundsteuer A und B ab dem kommenden Jahr 280 statt 250 Prozent zu erheben. Die Gemeinde hatte bislang den niedrigsten Hebesatz im Landkreis Miltenberg. Der Landesdurchschnitt liegt bei 365 Prozent für Grundsteuer A und 350 Prozent für Grundsteuer B. Da sich die Gewerbesteuer-Einnahmen in Hausen in den letzten Jahren positiv entwickelt haben, wurde hier auf eine Erhöhung verzichtet. Der Hebesatz bleibt bei 300 Prozent. Auch die Hundesteuer bleibt mit 35 Euro und 600 Euro für Kampfhunde unverändert. Das jährliche Hundesteueraufkommen beläuft sich auf 5.200 Euro.

Gebühren: Die Wassergebühren sowie die Kanalbenutzungsgebühren bleiben unverändert. Überprüft werden müssen im Laufe des Jahres 2023 die Grabplatzgebühren, die letztmals 2017 erhöht wurden. Da hier ein niedriger Kostendeckungsgrad vorliegt, rechnet die Gemeinde damit, dass der Kommunale Prüfungsverband zu einer Gebührenerhöhung rät.

Festhalle: Die Gebühren für die Festhalle bleiben konstant. Der Rat befürwortete einen entsprechenden Vorschlag der Verwaltung, weil die Ortsvereine aufgrund der Corona-Pandemie über zwei Jahre hinweg Mindereinnahmen verkraften mussten.

Jahresrückblick. Bürgermeister Michael Bein sagte in seinem Jahresrückblick, Hausen habe in den letzten zwölf Monaten viel Positives bewegen können. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen habe es nie Stillstand gegeben. Er habe die Zuversicht, dass mit den Weichenstellungen für die Zukunft und das vielfältige Engagement der Bürgerinnen und Bürger gute Voraussetzungen gegeben seien, um die Herausforderungen zu bewältigen. Verwaltungs-Geschäftsleiter Markus Michler sagte, mit den vielen laufenden Projekten im Ort, den Umstellungen im IT-Bereich und erhöhten gesetzlichen Anforderungen seien Gemeinderat und Verwaltung in diesem Jahr besonders gefordert gewesen und hätten ein hohes Arbeitspensum erledigt. Dennoch sei das Alltagsgeschäft im Rathaus und auf dem Bauhof problemlos gelaufen. ney