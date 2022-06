Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hat Collenberg ein Vandalismus-Problem ?

Burgfreunde prangern massive Sachbeschädigungen an Ruine an - Auch öffentliche Plätze betroffen

Collenberg 13.06.2022 - 11:08 Uhr 1 Min.

Die Brandspuren in der Bank-/Tischgruppe im Mainvorland in Reistenhausen sind trotz durchgeführter Reparatur immer noch zu sehen.

Am Fenster in der sogenannten »Kapelle« und der »Trutz« wurden seitlich mehrere weitere Steine herausgebrochen, und am Kellerabgang im Pallas fehlt ein weiterer Eisenstab. Das Gitter, aus dem der Stab herausgebrochen wurde, ist aus Sicherheitsgründen angebracht worden, damit der Keller nicht betreten werden kann.

Schließung der Ruine droht

Der Vorstand der Burgfreunde weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Eigentümer der Burgruine der Freistaat Bayern ist - nicht die Gemeinde Collenberg oder Dorfprozelten. Die Burg wird von den Bayerischen Staatsforsten verwaltet, die auch für die Verkehrssicherheit verantwortlich ist. »Wenn die Zerstörungen auf der Burg so weitergehen, müssen wir damit rechnen, dass der Zugang und das Betreten der Burg durch die Behörde für die Öffentlichkeit untersagt wird, und somit für uns alle geschlossen bleibt«, teilte Werner Wolf, Vorsitzender der Burgfreunde Kollenburg, unserer Redaktion mit.

Auch sei es für die Mitglieder der Burgfreunde und die zahlreichen freiwilligen Helfer, die sich für den Erhalt und die Restaurierung der Burg das ganze Jahr über in vielen Arbeitseinsätzen einbringen, sehr frustrierend und demotivierend, solche mutwilligen Zerstörungen mitzuerleben, fügt Vorstandsmitglied Peter Podraza hinzu.

Bürgermeister Andreas Freiburg teilte uns mit, dass es auch im öffentlichen Gemeindebereich immer wieder zu Beschädigungen und mutwilligen Zerstörungen komme. Vorfälle aus der jüngsten Vergangenheit seien beispielsweise angezündete Abfalleimer, demolierte Ruhebänken im Mainvorland und Farbschmierereien am Schiffermast im Ortsteil Reistenhausen. Im vergangenen Jahr hätten Chaoten auf dem Tisch der vom örtlichen Obst- und Gartenbauverein gestifteten und neu aufgestellten Sitzgruppe ein Feuer entfacht, wodurch die Tischplatte massiv beschädigt wurde. Der Schaden wurde von Vereinsmitgliedern wieder einigermaßen behoben - die Brandspuren sind jedoch immer noch zu sehen.

Künftig Videoüberwachung

Freiburg erklärte auf Anfrage unserer Redaktion, dass größere Schäden von der Gemeindeverwaltung zur Anzeige gebracht würden. Aus Erfahrung müsse er jedoch bestätigen, dass die Aufklärung dieser Sachbeschädigungen aufgrund Mangels an Beweisen fast immer im »Sand verlaufen« würden.

»Uns wird in Zukunft nichts anderes übrig bleiben, als alle neuralgischen öffentlichen Plätze und Räume der Gemeinde mit einer Kamera zu überwachen«, teilte uns der Bürgermeister ziemlich frustriert mit. Aktuell wurde der Bereich am Bahnhof und um das Feuerwehrhaus bereits mit einer Videoüberwachung ausgestattet.

Werner Rodenfels