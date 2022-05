Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Harte Zeiten fürs Sozialkaufhaus

Gesellschaft: Wie Main-Second in Obernburg Corona und dem Ukraine-Krieg trotzt - Unterstützer gesucht

Obernburg 16.05.2022 - 11:00 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Main-Second-Mitarbeiterin Heike Urlaß (links) und Kundin Christine Becker im Obernburger Sozialkaufhaus.

Insgesamt neun Monate hatte Main-Second komplett geschlossen - vier Monate im Jahr 2020 und dann noch mal fünf Monate im vergangenen Jahr. Der Leiter fiel dann auch noch wegen Krankheit über einen längeren Zeitraum aus. Und gerade als man gedacht hatte, jetzt gehe es wieder bergauf, begann der Ukraine-Krieg.

Weniger Kunden und Spenden

»Es sind wirklich weniger Kunden und Spenden als früher«, sagt Löschinger. Erst hätten viele Besucher Probleme mit der Corona-Regelung im Haus gehabt. Beispielsweise galt lange strenge Maskenpflicht, weil die Mitarbeiter immer Kontakt zu anderen Kunden haben und Umgang mit Risikopatienten.

»Und jetzt, seit Kriegsbeginn Anfang Februar, achten die Menschen verstärkt auf jeden Cent, weil alles teurer wird«, so der Einrichtungsleiter. Da stünden dann selbst günstige gebrauchte Möbel oder Einrichtungsgegenstände erst einmal hinten an. »Ein gefüllter Tank ist wichtiger, wenn man zur Arbeit fahren muss, und den muss man gleich bezahlen.«

Spenden würden derzeit verstärkt an Menschen aus der Ukraine gehen. »Wenn dann der Bedarf für Flüchtlinge gedeckt ist, kommt der Rest dann bei uns an«, vermutet Mitarbeiterin Heike Urlaß. Das sei beim Spendenaufkommen auch schon nach der Flutkatastrophe im Ahrtal so zu beobachten gewesen

Keine Statistik

Eine Statistik darüber, wie viele Kunden und Spenden es pro Woche sind, führt Löschinger nicht mehr. Das Abholen von Spenden, das Personal im Kaufhaus - aktuell sind zwischen zehn und zwölf Mitarbeiter im Einsatz - all das muss auch bezahlt werden. Für die Einrichtung ist das Ganze also eher ein Verlustgeschäft, die Kosten übersteigen meist die Einnahmen. »Und weil das Kaufhaus nur ein einzelnes Projekt des Bildungsträgers Gesellschaft zur beruflichen Förderung (GbF) mit Hauptsitz in Aschaffenburg ist, waren wir auch nicht berechtigt, Corona-Hilfen zu bekommen«, erklärt Löschinger.

Trotz allem wolle man das Sozialkaufhaus erhalten und sucht dafür Unterstützung. »Ein externer Lagerraum wäre zum Beispiel wichtig«, so der Leiter. Außerdem brauche man sogenannte Weißware, also Waschmaschinen, Kühlschränke, Geschirrspüler. Er rechnet damit, dass der Bedarf an Möbeln steigt, wenn die ukrainischen Flüchtlinge hier sesshaft werden.

Und man wolle versuchen, über das Thema Nachhaltigkeit mehr Menschen zum Einkaufen im Sozialkaufhaus zu bewegen. Dafür werben, dass sich jemand für ein gebrauchtes, gut erhaltenes Bett entscheidet statt für ein neues. Denn das Angebot des Kaufhauses steht allen offen, nicht nur Menschen mit einem Berechtigungsschein vom Jobcenter. Die habe man im Lockdown mit Terminvereinbarungen im Übrigen weiter versorgt, so Löschinger.

Zusätzlich zu den erschwerten Bedingungen haben er und seine Mitarbeiter auch viel Groll der Besucher abbekommen. »Uns trifft es ja immer zuerst«, sagt Heike Urlaß, die unter anderem an der Kasse sitzt. Impfstatus oder Testnachweis kontrollieren, aufs Maske tragen hinweisen - das habe schon Diskussionen gegeben.

Solche »helfenden Hände« zu finden, sei ebenfalls schwieriger geworden, da der Arbeitsmarkt sich stabilisiert habe, schätzt Löschinger. Das Sozialkaufhaus ist ja auch eine Einrichtung, die Arbeitslosen eine Chance geben möchte. Der Transport, die Kosten für Diesel, der Aufwand, die Spenden coronakonform zu reinigen - all das macht Löschinger und seinen Mitstreitern Arbeit. Die Entrümpelungen hätten eine Weile pausieren müssen wegen Personalmangel, liefen jetzt aber langsam wieder an. Trotz allen Herausforderungen will man nach vorn blicken, den Nachhaltigkeitsgedanken bewerben, eine Ecke für besondere Sammlerstücke im Kaufhaus einrichten. »Es sind gerade unruhige Zeiten. Aber wir werden auch gebraucht.«

MIRIAM SCHNURR

Hintergrund: Main-Second, die GbF und weitere Einrichtungen Seit 2012 ist Main-Second das einzige Sozialkaufhaus im Kreis Miltenberg, nachdem das »Dakauf« des Caritas-Kreisverbandes in Kleinheubach geschlossen hat. Seitdem führt Main-Second die Kooperation mit dem Sozialamt und dem Jobcenter weiter. Menschen, die Warenbezugsscheine bekommen - sogenannte Hartz-IV-Empfänger und Bezieher der Grundsicherungsrente - werden neben anderem notwendigen Hausrat mit Möbeln ausgestattet, die Kosten übernimmt das Sozialamt. Main-Second ist ein Projekt der Gesellschaft zur beruflichen Förderung (GbF) Aschaffenburg. Ziel: Benachteiligte des unterfränkischen Arbeitsmarktes unterstützen und Ihnen eine dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Das Sozialkaufhaus Main-Second in der Johannes-Obernburger-Straße 13 ist Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Neben dem Sozialkaufhaus gibt es in Obernburg seit 2018 in der Miltenberger Straße 17 den Stöberladen der Stiftung »Hilfe in Not«, der sich auf Second-Hand-Ware spezialisiert hat. Laut der Vorsitzenden Hanne Kempf hat der Laden Corona »ganz gut überstanden«, wie sie auf Nachfrage mitteilt. Sie hat den Eindruck, Menschen kauften gern aus zweiter Hand. Wegen des Ukraine-Krieges ist allerdings auch dort die Zahl der Sachspenden zurückgegangen - um etwa 30 Prozent, vermutet Kempf. Öffnungszeiten: Dienstag von 9 bis 12 sowie Samstag von 9 bis 13 Uhr. In den Rot-Kreuz-Laden des BRK in der Römerstraße 93a kommen laut Auskunft einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, derzeit viele ukrainische Flüchtlinge, die sich gegen Vorlage ihres Ausweises eine Erstausstattung kostenlos abholen können. Auch andere Menschen kommen, »nur gegen Ende des Monats wird es etwas weniger, weil das Geld knapper wird,«, so die Mitarbeiterin. Anders als im Main-Second-Kaufhaus oder im Stöberladen gibt es hier nur Heimtextilien und Bücher. »Bettwäsche ist besonders gefragt.« Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag von 10 bis 14 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr. Die beiden Martinsläden der Caritas in Miltenberg und Elsenfeld sind dagegen auf Lebensmittel spezialisiert. Wie es von dort heißt, kommen derzeit zahlreiche ukrainische Flüchtlinge zum Einkauf. Der Erlenbacher Laden hat bereits zusätzliche ehrenamtliche Kräfte eingestellt, in Miltenberg wird noch gesucht. Öffnungszeiten Erlenbach und Miltenberg: Dienstag von 14 bis 16 Uhr, Miltenberg ()