Carnevalclub Kleinheubach: Hannjörche glänzen mit närrischer Gala

Im 44. Jahr mit schwungvollen Tänzen und bissigen Reden

Das Männerballett vom CCK Kleinheubach war wie auf vielen Prunksitzungen der krönende Abschluss. Mit den Trainerinnen Caro Zink, Irina Lörcher und Kerstin Eilbacher perfekt einstudierte Bewegungsabläufe wurden synchron getanzt. Dazu gab es akrobatische Kunststücke. Die Präsidentengarde mit Trainerin Irina Lörcher - sie tanzt in der Mitte der Gruppe mit - hatte nach zwölf Jahren ihren letzten Auftritt. Die Kittelschörzer Daniele Trunk (links) und Ute Hähnle präsentieren Kleinheubacher Lokalkolorit vom Feinsten Im Gleichklang: "Ich kann Dir sachee do werd´uffgepasst wie du tuscht die Gieskann´ trache".

Elferrat mit Funkengarde folgten unter lautem Applaus und klangvoller Begleitung der Kleinheubacher Musikanten. Der CCK servierte dem Narrenvolk ein sorgfältig abgestimmtes, gut fünfstündiges Programm mit 23 Programmpunkten.

Perfekt, synchron, hochkarätig

Die Jörchli-Tänzer unter der Leitung von Sofia Scholz begeisterte das Publikum mit einer perfekt einstudierten Darbietung. Die kleinen Meerjungfrauen in blauen Tüllröcken und farbenfrohen Tüchern beendeten die Show mit einer Zugabe. Anschließend begrüßte Präsident Sehn alle Narren im Hofgarten nach zwei Jahren corona-bedingter Pause mit einem lauten »Hannjörche - Helau!«.

Die talentierten Tänzerinnen der Funkengarde (Trainerin Jule Legler) begeisterten mit ihrer eindrucksvollen Darbietung. Mit perfekt synchronen Hebefiguren und anderen tanztechnischen Highlights zeigten sie ihr Können.

Ingrid Zink ist kein unbeschriebenes Blatt in der Narrenwelt. Die Kabarettistin beeindruckte mit ihren Geschichten aus dem Leben, erzählte von harten Zeiten in der D-Mark-Ära und wie sie ihr verdientes Geld in Italien in ein Restaurant investierte, in der Hoffnung, dass deutsche Gäste kommen würden.

Schwungvoll und schlagfertig

Die CCK-Kids dürfen bei keiner Veranstaltung fehlen! Alexandra Frank hat die kleinen Pharaos mit ihren kreativen Kostümen großartig präsentiert. Sie strahlten Freude aus und begeisterten das Publikum mit ihren tänzerischen Leistungen. Thomas Bissert als Obernarr im Königskostüm traf mit seiner witzigen Büttenrede stets ins Schwarze und sorgte für viel Spaß und Begeisterung. Nichts und niemand kam an seiner Schlagfertigkeit vorbei, egal ob lokale Themen oder große Skandale.

Die Juniorengarde glänzte mit ihrer makellosen Tanzperformance, bei der auch die Trainerinnen Alicia Schloter und Marie Schlombs mit tanzten. Sie überzeugten mit einem professionellen Gardetanz, leichtfüßig und mit strahlendem Lächeln dargeboten.

Klangvolle Ohrwürmer

Achim Fischer, der Meister des Keyboards und Akkordeons, brachte den Saal mit seinen unvergesslichen Ohrwürmern zum Beben. Die charmanten Damen der Gruppe Nanunanas unterhielten das Publikum mit ihren bezauberten Liedern und erzählten die Geschichte des Vereins im lokalen Stil. Mit ihrer humorvollen Präsentation sorgten sie für einen unvergesslichen Beitrag.

Die sechs »Kleheibacher Kittelschörzer« brachten mit ihrem unvergleichlichen Lokalkolorit den Saal zum Lachen. Ihre Performance war zum Schießen komisch und trieb dem Publikum vor Lachen Tränen in die Augen.

Nach ihrer bemerkenswerten Tanzeinlage machten Verena und Andi die Bühne frei für einen unvergesslichen Büttenknaller mit Ute Hähnle und Udo Käsmann. Die beiden talentierten Künstler sorgten für Lacher und Begeisterungsstürme. Ihr lokales Flair und ihre einzigartige Art würden bestens bei Franken Helau passen.

Die Präsidentengarde um Trainerin Irina Lörcher verabschiedete sich nach zwölf Jahren mit einem letzten Tanz auf der Bühne vom närrischen Publikum. Die Tänzerinnen bezauberten mit Leichtigkeit und Fröhlichkeit. Die Gruppe wird als Show-Tanzgruppe weiter auf der Bühne glänzen.

Märchenhaft Erzähltes

»Mixed Pickles«, die talentierte Erzählerin im strahlenden Rosa Outfit, hat das Märchen vom Froschkönig vortragen. Der Saal war dabei so still, dass man ein leises Flüstern hören konnte, als die Akteure immer wieder auf der Bühne erscheinen. Am Ende wurden sie mit Applaus belohnt.

Der angekündigte Stargast des Abends war noch nicht eingetroffen und es musste eine Lösung gefunden werden. Die Rettung kam in Person von Anke Zink, die das Publikum mit ihrem Beitrag so sehr zum Lachen brachte, dass die Stimmung im Saal kochte. Die Schautanzgruppe begeisterte das Publikum in goldenen Kleidchen und mit schnellen Rhythmen.

Makelloses Männerballett

Für einen krönenden Abschluss sorgte das Männerballett mit einer makellosen Choreographie. Jeder Schritt war mit den Trainerinnen Caro Zink, Irina Lörcher und Kerstin Eilbacher perfekt einstudiert und begeisterte das Narrenvolk. Die Polonaise mit allen Akteuren nach Mitternacht setzte den Schlusspunkt. Alle Akteure erhielten Raketen und großen Applaus. Fazit: Schee war´s.

Narrenbarometer: Obernarren: Sitzungspräsident Andreas Sehn und 1. Vorsitzender Thomas Bissert Bühnenchefs: Marcel Jäger und Oliver Franke Technik: Holger Neef und Christian Zink Kreative Köpfe: Die Trainerinnen Irina Lörcher, Kerstin Eilbacher, Sofia Scholz, Alexandra Frank, Alicia Schloter, Marie Schlombs, Caroline Zink, Jule Legler Büttenredner: Ingrid Zink, Anke Zink, Ute Hähnle, Thomas Bissert Termine: 18.02.2023, 17.30 Uhr, Narrengottesdienst Evangelische Kirche St. Martin mit "Rejoice" 19.02.2023, Kreisumzug bei den "Schneeberger Krabbe" 20.02.2023, 20.00 Uhr, Rosenmontagsball mit der Live Party Band "The BeatGs" im Hofgarten 21.02.2023, 14.30 Uhr, Kinderfasching im Hofgarten ulb