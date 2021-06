Handschlag mit Gummihandschuhen im Odenwälder Kreistag

AfD bleibt ohne Sitz im Kreisausschuss

Odenwaldkreis 01.06.2021 - 13:43 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bereit zur Vereidigung: Kreistagsvorsitzender Rüdiger Holschuh und Landrat Frank Matiaske verpflichten die Kreisbeigeordneten Petra Neubert, Christa Weyrauch, Michael Reuter, Michael Vetter, Erika Ober und Louis Graf zu Erbach-Fürstenau (von links).

Die Abgeordneten nahmen es mit Humor hin, den geforderten Handschlag auf diese Weise vorzunehmen. Die neue Koalition aus SPD (17 Sitze), ÜWG (8) und FDP (3) hatte ihre Feuertaufe bereits im ersten Wahlvorgang bestanden. Holschuh, der bereits seit 2004 dem Kreistag vorsteht, setzte sich in geheimer Wahl mit 27 Stimmen deutlich gegen seinen Konkurrenten von der CDU, Harald Buschmann, durch. Auf den Fraktionsvorsitzenden der Union entfielen 20 Stimmen.

Auch in der Wahl zur Besetzung des Kreisausschusses signalisierte die Dreierkoalition Stärke. 27 Abgeordnete stimmten für einen gemeinsamen Vorschlag, was erwartungsgemäß die Mehrheit von sechs Sitzen garantierte. Dem Gremium gehören, neben den beiden Hauptamtlichen, dem Landrat und dem Ersten Kreisbeigeordneten, ehrenamtlich vier weitere Abgeordnete an. Verlierer der Abstimmungen war die AfD.

Erstmals zwei Grüne

Die um die Hälfte gegenüber der letzten Legislaturperiode auf drei Personen geschrumpfte Partei ging bei diesem wichtigen Wahlvorgang zur allgemeinen Überraschung leer aus. Die drei Stimmen der AfD-Fraktion reichten nicht für einen Sitz im Kreisausschuss. Völlig unvorbereitet fand sich dagegen nach der Bekanntgabe des geheim vorgenommenen Wahlgangs Petra Neubert (Michelstadt) von Bündnis 90/Grüne in der Reihe der Gewählten wieder. Zum ersten Mal sind die Grünen mit zwei Beigeordneten im Kreisausschuss vertreten. Für sie hatten neun Abgeordnete gestimmt; aus eigener Kraft heraus wären es sechs Stimmen und nur ein Sitz gewesen. Die CDU sicherte sich mit ihren zwölf Abgeordneten zwei Plätze im Kreisausschuss. Mitgestimmt haben ferner zwei Abgeordnete der Linken, die in der neuen Legislaturperiode ohne Fraktionsstatus sind.

Zu Stellvertretern des Kreistagsvorsitzenden wählte die Versammlung (in der Reihenfolge ihres gemeinsamen Vorschlags) Tassilo Schindler (ÜWG), Alwin Weber (FDP), Rehka Krings und Raoul Giebenhain (beide SPD); ferner Harald Buschmann und Achim Weidmann (beide CDU) sowie Elisabeth Bühler-Kowarsch (Die Grünen). Für die AfD reichte es auch bei dieser Wahl nicht für eine Vertretung. Anders sieht es bei der Besetzung der Fachausschüsse aus. Mit den Stimmen von SPD, ÜWG, FDP und dem AfD-Abgeordneten Wagner setzte das regierende Dreierbündnis durch, dass die Ausschüsse um zwei auf zehn Sitze angehoben werden. »Dies bildet die neue Mehrheit im Kreistag ab«, begründete Giebenhain den Antrag. Gleichzeitig sei garantiert, dass alle Fraktionen vertreten seien und nicht - wie in Erbach geschehen - das Los mitentscheiden müsse. Für die Beibehaltung von acht Ausschussmitgliedern votierten CDU, Grüne, zwei AfD-Abgeordnete und die beiden Linken. Im Benennungsverfahren stehen in jedem der fünf Ausschüsse der SPD drei, CDU und ÜWG je zwei und den anderen Fraktionen je einen Sitz zu. Wer die Plätze einnimmt, entscheiden die Fraktionen in Eigenregie.

Ohne Gegenstimmen wurde die Gültigkeit der Kreistagswahl sowie das Ergebnis der Direktwahl zum Landrat festgestellt. Bekanntlich konnte der Amtsinhaber Frank Matiaske (SPD) sich bereits im ersten Wahlgang gegen drei Mitbewerber deutlich durchsetzen. Beide Wahlen haben am 14. März stattgefunden.

Manfred Giebenhain

Hintergrund: Odenwälder Kreistag Kreisausschuss: Nach der Hessischen Landkreisordnung ist darunter die Verwaltungsbehörde eines Landkreises zu verstehen. Im Odenwaldkreis wird diese für die Legislaturperiode 2021/2026 aus den beiden hauptamtlich Tätigen Landrat Frank Matiaske und dem Ersten Kreisbeigeordneten Oliver Grobeis (beide SPD) sowie zehn ehrenamtlichen Beigeordneten gebildet. Die SPD stellt drei Vertreter: Erika Ober, Michael Reuter und Michael Vetter. Die CDU entsendet mit Andreas Funken und Lars Maruhn zwei Beigeordnete; für die ÜWG sind es Monika Schmauß und Herbert Siefert. Die Grünen haben Christa Weyrauch und Petra Neubert entsendet. Die FDP ist wieder durch Louis Graf zu Erbach-Fürstenau im Kreisausschuss vertreten. Kreistag: Mit der Bildung des Kreisausschusses und Mandatsverzichten ist es bei der Zusammensetzung des 51-köpfigen Kreistags zu Verschiebungen gekommen. Dem Parlament gehören (gegliedert nach Fraktionsstärke und Wählerstimmen) folgende Abgeordnete an: Rüdiger Holschuh, Raoul Giebenhain, Nicole Kelbert-Gerbig, Thomas Ihrig, Uwe Olt, Dominique Deutsch, Rainer Müller, Rekha Krings, Roger Tietz, Willi Kredel, Dirk Daniel Zucht, Eva Heldmann, Karl-Heinz Amos, Andreas Engel, Karin Lichtblau, Brigitte Heckmann und Niklas Kirsch (alle SPD); Sandra Funken, Kevin Schmauß, Sandra Allmann, Oliver von Falkenburg, Harald Buschmann, Eric Engels, Walter Gerbig, Achim Weidmann, Johannes Barth, Anna Resch, Yannik Ullmann und Klara Deutler (alle CDU); Tobias Robischon, Tassilo Schindler, Georg Raab, Bernd Keller, Michael Gänssle, Günter Bardohl, Philipp Bardohl und Günter Lewold (alle ÜWG); Jonas Schönefeld, Elisabeth Bühler-Kowarsch, Frank Diefenbach, Alexandra Benz, Hedwig Seiler und Thomas Väth (alle Bündnis 90/Grüne); Moritz Promny, Alwin Weber und André Bechtold (alle FDP); Andreas Wagner, Karl-Ludwig Kunstein und Bernd Engemann (alle AfD) sowie als fraktionslose Mitglieder Marlene Wenzl und Stephan Krieger (beide Die Linken).