Halt in schwierigen Zeiten: Hannelore Kreuzer aus Kleinwallstadt erzählt von ihrem Glauben

Serie "In der Kirche"

Kleinwallstadt 07.12.2022 - 09:00 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Hannelore Kreuzer in der Kleinwallstädter Kirche Sankt Peter und Paul. Kreuzer nutzt die Stille der Kirche gerne, um in Ruhe nachzudenken.

Es ist der Vorabend des zweiten Advents, kurz vor 18.30 Uhr. Rund drei dutzend Gläubige haben sich im Gotteshaus versammelt. Eine von ihnen ist Hannelore Kreuzer. Die 67-Jährige sitzt in einer der hinteren Reihen, hier hat sie ihren Stammplatz.

Der Gottesdienst geht los, die Orgel setzt ein. Es erklingt »Macht hoch die Tür«, Kreuzer singt mit. Auch beim »Halleluja« und »Kyrie Eleison« stimmt die Kleinwallstädterin mit ein. »Wenn ich in die Kirche gehe, möchte ich mein Inneres durch den Gesang mitteilen«, sagt sie. »Da kann ich richtig aufleben.«

Im Gottesdienst dreht sich viel um Johannes den Täufer. Schon gleich zu Beginn erinnert der Pfarrer an Johannes' Worte: »Kehrt um!« In der Predigt erzählt er weiter von den Errungenschaften der biblischen Figur. Das wird Hannelore Kreuzer im Gedächtnis bleiben. Sie weiß nämlich, wie die Stelle aussieht, an der Johannes der Täufer wohl tätig war. Bereits zweimal hat sie Stätten, die aus der Bibel bekannt sind, besucht. Einmal 2014 mit einer Pilgergruppe rund um den Sulzbacher (Kreis Miltenberg) Pfarrer und 2017 im Rahmen einer Kulturreise.

»Es war Seelenbalsam«

»Es war eine ganz erfüllte Reise«, sagt die 67-Jährige über die Pilgerfahrt. »Es war Seelenbalsam, ich bin erfüllt zurückgekommen.« Sie habe alles regelrecht aufgesogen - Nazareth, Jerusalem, die Geburtskirche in Betlehem. Doch hier störte sie etwas: Andere Gläubige legten sich auf den Boden und küssten ihn. »Das war für mich etwas befremdlich. Zuviel Kult.« Sie entschied sich, stattdessen kurz hinzuknien und das Kreuzzeichen zu machen.

Generell ist Kreuzer eine Frau, die Dinge hinterfragt. Sie wurde zwar von ihrer sehr religiösen Mutter katholisch erzogen und beantwortet die Frage, ob sie gläubig ist, mit einem klaren »Ja«. Auch dass die Kirche so viele Kindergärten unterhält, findet sie gut. Doch sie hat auch Zweifel. »Die Institution Kirche und der Glaube sind zwei verschiedene Sachen«, findet sie. Und an der Institution übt sie Kritik.

Auch wenn Hannelore Kreuzer gläubig ist, hat sie ihre Zweifel an der Institution Kirche.

Die Missbräuche findet sie schlimm. »Da habe ich wirklich an der Kirche gezweifelt«, sagt die Kleinwallstädterin, die vor ihrer Rente beim Einwohnermeldeamt im örtlichen Rathaus arbeitete. »Das ist Missachtung der Menschenwürde in höchstem Grade.« Besonders erschüttert ist Kreuzer davon, dass versucht werde, alles zu vertuschen. Ein Priester oder ein Bischof sollten eigentlich eine Vorbildfunktion übernehmen, davon ist sie überzeugt.

Über Austritt nachgedacht

Dass Frauen in der Kirche - wie sie sagt - »nichts machen dürfen«, findet sie ungerecht. »Die Frau wird immer noch unterdrückt.« Dennoch: Austreten könne sie nicht. Sie habe schon oft darüber nachgedacht, doch der letzte Schritt fehle. »Ich habe Angst, dass ich mit mir selbst in Konflikt komme. Ich würde daran zerbrechen.« Denn den Glauben brauche sie zum Leben.

Er gibt ihr Halt in schwierigen Momenten. So etwa damals, als ihre beiden Töchter schwer krank waren oder als sie selbst die Diagnose Brustkrebs bekam - was sich glücklicherweise als Irrtum herausstellte. In solchen Zeiten besucht Kreuzer die Kirche. Nicht nur, wenn Gottesdienst ist, sondern auch einfach so. Sie ziehe sich ins Gotteshaus zurück, um alleine nachzudenken und zu beten. »Das hilft mir. Dann bin ich vollkommen im Glauben gefestigt.«

Manchmal denkt sie in der Kirche über Erlebnisse nach, die sie als ehrenamtliche Sterbebegleiterin gemacht hat. Einmal fuhr sie zu einer Frau, die sie betreute, und fand sie im Stuhl hängend vor, komplett leblos. Die Frau kam ins Krankenhaus. Das musste Kreuzer erst einmal verarbeiten. Aber: »Ich hoffe, dass ich stark bin und einen Weg finde - und den habe ich immer gefunden«, erzählt die Gläubige.

Ein Vierteljahr nach dem Beginn des Ukrainekrieges half Kreuzer dann dabei, ein Friedensgebet in der Kleinwallstädter Kirche auszurichten. Sie kannte Geflüchtete aus dem Jahr 2015 und suchte Kontakt zu Ukrainern, die damals in Kleinwallstadt untergebracht waren. Die Kirche sei letztlich sehr voll gewesen, eine Opernsängerin habe zu Beginn und zum Ende gesungen. »Es war wunderbar«, schwärmt Kreuzer. Nach der Feier des Gottesdienstes seien Ukrainer zu ihr gekommen, um sich zu bedanken. Eine Frau habe geweint und ihr die Hand gedrückt. »Ich war überwältigt und erfüllt.«

Kreuzer hat 2019 ebenfalls einen Gottesdienst für Demenzpatienten mitorganisiert (siehe Hintergrund). Dieser Tag ist ihr bis heute gut im Gedächtnis geblieben: »Die Leute waren vollkommen dement, aber sie haben das Kreuzzeichen gemacht, haben beim Vater Unser mitgebetet und bei den Liedern mitgesungen.« Das faszinierte die 67-Jährige. Deswegen steht für sie fest: »Das möchte ich in Zukunft noch einmal machen.«

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Demenzgottesdienst 2019 Im September 2019 berichtete das Main-Echo über einen Demenzgottesdienst, der in der Kleinwallstädter Kirche Sankt Peter und Paul stattfand. Das Motto der Messe lautete "Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat." Eingeladen waren auch Angehörige, Betreuer und Interessierte. Auf die Beine gestellt hatte das Ganze ein Team von vier Frauen. Dazu zählte Antonia Marquart von der Beratungsstelle Demenz Untermain, Zweigstelle Miltenberg. Um den religiösen Part kümmerte sich Gabriele Spahn-Sauer, damals Leiterin der katholischen Altenheimseelsorge am Untermain. Ulrike Schemann, evangelische Pfarrerin aus Aschaffenburg, war für die Gestaltung des Gottesdienstes zuständig. Hannelore Kreuzer wurde im Rahmen der Kleinwallstädter Nachbarschaftshilfe tätig: Sie half bei der Bewirtung in der örtlichene Zehntscheune. Dort gab es anschließend eine Begegnung bei Kaffee und Kuchen für die Teilnehmer des Gottesdienstes. In einem Demenzgottesdienst ist es unter anderem wichtig, auf leichte Sprache zu achten. Darüber hinaus sollte die Messe aufgrund der Aufmerksamkeitsspanne der Erkrankten nicht zu lange dauern. Auch ist es wichtig, Symbole zu wählen, die die Betroffenen kennen. "Also zum Beispiel kein Handy, sondern Alltagsgegenstände wie ein Wollknäuel", wurde Spahn-Sauer 2019 zitiert. (juh)