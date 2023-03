Die Bür­ger ha­ben ent­schie­den. Die Mehr­heit der Möm­lin­ger will kein Hal­len­bad. Das hat der Bür­ger­ent­scheid am ver­gan­ge­nen Sonn­tag in der Lud­wig-Rit­ter-Hal­le ge­zeigt. Wäh­rend 967 Bür­ger ihr Kreuz für den Bau ei­nes Hal­len­ba­des mach­ten, stimm­ten 1167 Bür­ger ge­gen den Bau. Ins­ge­s­amt ga­ben 2137 Bür­ger ih­re Stim­me ab. Die Wahl­be­tei­li­gung lag bei 54,8 Pro­zent. Drei Stim­men wa­ren un­gül­tig (wir be­rich­te­ten am Mon­tag).