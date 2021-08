Hallenbad in Michelstadt öffnet wieder nach fast einem Jahr

Ende der Zwangspause: Das Odenwald-Hallenbad soll nach fast einem Jahr am Mittwoch, 15. September, wieder öffnen - wenn das Corona-Virus mitspielt.

Geöffnet: 2020 war für das Odenwald Hallenbad ein mageres Jahr. Die reguläre Badesaison wird von der kaufmännischen Geschäftsführung des Hallenband Zweckverbands mit der Zeit vom 1. Januar bis 14. März und vom 19. bis 30. Oktober angegeben. Mit insgesamt nur 18 391 Besuchern bescherte Corona dem Bad ein Rekordtief. 2021 kam es bisher noch schlimmer. Die Badesaison beschränkte sich bisher auf den Schulsport und die Trainingszeiten der Vereine. Was den öffentlichen Zugang betrifft, soll die Zwangspause von fast einem Jahr jetzt aber ein Ende haben, hat Rolf Maul auf Nachfrage bestätigt. Nach aktuellem Stand und natürlich unter den zum Zeitpunkt gültigen Hygienevorgaben können auch einzelne Badegäste das einzige öffentliche Hallenbad im Odenwaldkreis wieder besuchen. Geöffnet wird am Mittwoch, 15. September (nähere Angaben im Internet unter https://www.odenwald-hallenbad.de).

Was Corona hier angerichtet hat, macht ein weiterer Zahlenvergleich deutlich: 2019 lag die Besucherzahl bei 50 119; ein Jahr zuvor waren es immerhin 47 443 (einschließlich Schul- und Vereinssport). Aus finanzieller Sicht sieht es besser aus, ließ Maul wissen: Reduzierte Verbrauchskosten und die November- und Dezemberhilfe bescherten dem Jahr 2020 eine "schwarze Null". Das Jahr 2019 schloss der Verband noch mit einem Minus von rund 24 000 Euro ab. Worauf Gäste sich jetzt schon freuen dürfen, ist der Bistrobetrieb mit Außengastronomie. Anfang August hat das Burger House "Chick-a-go" der Brüder Cesur aus Höchst eine Filiale unter demselben Namen am Standort Hallenbad in Michelstadt eröffnet.

Geboten: Bevor der Sommer zu Ende geht, zieht in den Hof des Erbacher Schlosses noch einmal südländisches Flair ein. Bei ihrem Auftritt am Samstag, 28. August, verwöhnt die Formation "Flamenco Entre Amigos" ihr Publikum mit einer emotionalen Musikmischung aus Flamenco und Jazz. Star-Gitarrist Pedro Sanz und die Sängerin Iosune Lizarte sind mit ihren Bandmitgliedern Flamenco-Gitarrist Julián Bedmar aus Málaga und Violinist Pablo Rodríguez der Publikumsmagnet in Las Palmas. Die Formation präsentiert Eigenkompositionen sowie Interpretationen von Paco de Lucia, Chick Korea und den Chipsy Kings.

Seit 2012 tourt die Band rund um Star-Gitarrist Pedro Sanz und die Sängerin Iosune Lizarte regelmäßig in den Sommermonaten durch Europa und begeistert sein Publikum nachhaltig. Das Konzert findet im Schlosshof im Freien statt. Zum Besuch ist ein Nachweis erforderlich (genesen, geimpft oder gesund). Einlass ist ab 18.30 Uhr; Beginn der Veranstaltung ist 19 Uhr. Tickets sind erhältlich im Vorverkauf im Museumsladen Schloss Erbach (Email info@schloss-erbach.de oder telefonisch über 06062/809360). Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse ab 18 Uhr erhältlich.

Gestiegen: Zuletzt sind wieder deutlich mehr Fälle von Coronainfektionen aufgetreten. Im Vergleich zur Vorwoche (Zahlen vom Dienstag) sind 29 (18) hinzugekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 30 (18,6) Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie bekannt gewordenen Fälle beträgt aktuell 4542. Davon gelten 4330 Personen als genesen. 172 Sterbefälle werden in Zusammenhang mit der Viruserkrankung gebracht. Der Infektionssaldo liegt bei 40 (29). Im Gesundheitszentrum in Erbach sowohl in einer Klinik außerhalb des Landkreises werden jeweils ein Patient auf einer Corona-Station behandelt.

Insgesamt wurden im Odenwaldkreis bisher rund 106 000 Impfungen gegen das Corona-Virus verabreicht. Der Anteil der im Erbacher Impfzentrum vorgenommenen Impfungen liegt bei 69 400 (36 000 Erst- und 32 200 Zweitimpfungen sowie 1200 Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson). Personen, die älter als 16 Jahre sind, können sich bis einschließlich 31. August ohne Terminvereinbarung im Impfzentrum (täglich zwischen 10 und 18 Uhr) impfen lassen. Für Kinder und Jugendliche von 12 bis 16 Jahre gibt es zwei Sonderimpftage (in Begleitung eines Erziehungsberechtigten): Montag, 23. August, von 8 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr, sowie am Mittwoch, 25. August, von 14 bis 18 Uhr. Hierzu ist eine Anmeldung unter https://www.odenwaldkreis.de (Kachel "Impfen" - Sonderimpftag Kinder- und Jugendliche) erforderlich. Für Erwachsene werden zusätzliche Termine in ausgewählten Gemeinden angeboten, darunter am Sonntag, 29. August, von 11 bis 14 Uhr an der Fritz-Walter-Halle in Lützelbach (einschließlich Impfungen mit Biontech für Jugendliche ab 16 Jahren), am Donnerstag, 2. September, von 16 bis 19 Uhr auf dem Montmélianer Platz in Höchst sowie am Sonntag, 19. September, von 11 bis 14 Uhr an der Fritz-Walter-Halle in Lützelbach.

Manfred Giebenhain