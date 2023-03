Hallenbad-Entscheid am Sonntag in Mömlingen: Hohe Beteiligung erwartet

Abstimmung über Neubau

Lang ist's her: So sah es im alten Mömlinger Hallenbad aus. Jetzt schlägt der Neubau Wellen. (Archivfoto)

Vor drei Jahren hatten die Mömlinger in einem Bürgerentscheid mit 64 Prozent den Bau befürwortet. Damals stimmten sogar mehr Bürger ab als bei der Kommunalwahl kurz zuvor. Nun bittet der Gemeinderat die Bürger allerdings noch einmal an die Wahlurne. Laut Bürgermeister Siegfried Scholtka (CSU) wäre die Entscheidung im Gremium wohl sehr knapp ausgefallen. Er wollte nicht, dass es nachher heiße, der Bau sei durchgedrückt worden oder gegen den Willen des vorherigen Bürgerentscheids knapp gescheitert. Also gab der Gemeinderat die Frage noch einmal an die Bürger.

Bereits jetzt haben ungefähr 1000 Bürger per Briefwahl ihre Stimme abgegeben, teilt Scholtka unserem Medienhaus mit. Bei der Zustellung der Wahlunterlagen gab es offenbar in manchen Bereichen Probleme, für die das Rathaus aber eine unkomplizierte Lösung anbiete: Bürger können ihre Unterlagen online mit Name und Anschrift anfordern oder persönlich im Rathaus beim Einwohnermeldeamt nachfragen. Bei der Stimmabgabe in der Ludwig-Ritter-Halle reicht es demnach, wenn sie einen amtlichen Ausweis mitbringen.

Vor dem Bürgerentscheid hatte vor allem die Kostensteigerung zu Debatten geführt. Bürgermeister Scholtka sieht die Gemeinde aber gut gerüstet, um die Ausgaben von voraussichtlich zehn Millionen Euro zu stemmen. Denn mit Fördergeldern und Rücklagen kann Mömlingen den Betrag, den die Gemeinde noch zahlen müsste, auf rund 3,6 Millionen Euro drücken. Scholtka argumentiert: Der Betrag lasse sich auf drei Jahre aufteilen und dann gut aus der eigenen Finanzkraft stemmen. Auch die laufenden Betriebskosten halte die Gemeinde mit Unterstützung vieler Ehrenamtlicher gering. Es bestehe kein Grund zur Sorge, dass sich Mömlingen das Bad nicht leisten kann.

So könnte das neue Hallenbad in Mömlingen aussehen

Insbesondere die Kosten des Neubaus kritisieren Gegner des Bads: Aus ihrer Sicht, die sie zuletzt wie der Förderverein des Hallenbads in einem Flugzettel dargelegt hatten, bleiben der Gemeinde durch den Bau weniger freie Mittel für "Pflichtaufgaben wie Feuerwehrhaus und Hochwasserschutz". Das Hallenbad sei dem gegenüber ein Luxusobjekt. Der Förderverein des Hallenbads betont dagegen, dass das Bad ein Gewinn fürs Schulschwimmen, für die Lebensqualität im Ort und für den Tourismus sei.

Kevin Zahn