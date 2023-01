Hallenbad-Eintrittspreise stabil trotz steigender Energiekosten

Trotz gestiegener Heiz- und Energiekosten bleiben die Eintrittspreise im Odenwald Halllenbad unverändert.

Bilanz: Trotz steigender Heiz- und Energiekosten bleiben die Eintrittspreise (Erwachsene 4 Euro) für das Odenwald Hallenbad in Michelstadt stabil. Dies hat die Verbandsversammlung auf Vorschlag des Vorstands beschlossen. Die Mehrkosten werden abgefangen durch eine Erhöhung der Umlage von 100.000 auf nun 740.500 Euro. Das einzige öffentlich zugängige Hallenbad im Odenwaldkreis wird unterhalten vom Odenwaldkreis (32 Prozent) und den Städten Erbach (28) und Michelstadt (40). Geschäftsführer Rolf Maul erwartet eine Kostensteigerung für die Wärmeversorgung im Vergleich zum Vorjahr von 65.000 auf 116.000 Euro. An Stromkosten weist der Haushalt 69.000 (2022: 55.000) Euro aus. Hinzu kommen Mehrausgaben in geringem Umfang bei den Personalkosten und für Reparaturen und Instandhaltungen. An Eintrittsgeldern wird eine Steigerung von 45 000 auf 55 000 Euro erwartet.

Nach den coronabedingten Flautejahren 2020 und 2021, in denen über Monate hinweg der Badebetrieb völlig oder eingeschränkt zum Erliegen kam, legten 2022 die Besucherzahlen wieder kräftig zu. Dennoch: Mit 37.335 Badegästen lag der Zuspruch immer noch deutlich hinter den Jahren vor der Coronapandemie. 2019 wurden 50.119 Besucher gezählt. Um das Bad attraktiv zu gestalten, wird es zu keiner Absenkung der Luft- oder Wassertemperatur kommen, betonten Vertreter des Vorstands. Auch sollen demnächst wieder ein Spiel- und Spaßtag sowie weitere Schwimmkurse angeboten werden, um mehr Besucher anzulocken. Im Wirtschaftsjahr 2023 wird im Erfolgsplan bei Erträgen von 885.000 und Aufwendungen von 861.000 Euro ein geringer Überschuss von 24.000 Euro erwartet. Die Gesamtverschuldung fällt um rund 305.000 Euro auf rund 4,3 Millionen Euro.

Aufruf: In Breuberg ist es zum Jahreswechsel zu einem auffällig starken Anfall an illegalen Müllablagerungen gekommen. Darauf hat Bürgermeisterin Deirdre Heckler hingewiesen und um Unterstützung in der Bevölkerung gebeten. Besonders viel Müll musste der städtische Bauhof am Neujahrstag am Marktplatz von Sandbach und am Sportplatz von Hainstadt entsorgen. Zusammen mussten hier knapp 600 Tonnen eingesammelt und weggebracht werden. »Wir sind alle erfreut darüber, dass wir das Jahr 2022 wieder ohne Einschränkungen verabschieden konnten, jedoch sollte jedem klar sein, dass man seinen Müll auch hinterher wieder mitnimmt und selbst entsorgt«, unterstreicht die Bürgermeisterin, dass es sich dabei um Ordnungswidrigkeiten handelt. Diese als unnötig bezeichneten Einsätze des Bauhofs hätten dazu geführt, dass andere Arbeiten nicht ausgeführt werden konnten. Außerdem müssten auf diesem Weg die Bürger für die damit verbundenen Kosten aufkommen.

Heckler macht auch darauf aufmerksam, dass bereits vor Weihnachten die Parkplätze in Rosenbach und in Hainstadt von »wilden Müllablagerungen« gereinigt werden mussten. Hierbei kamen 4510 Kilogramm Müll zusammen, was zu Kosten von 1288 Euro für die Beseitigung geführt habe. Um Wiederholungen zu vermeiden und Verursacher dingfest zu machen, ergeht der Aufruf an die Bevölkerung, entsprechende Beobachtungen zu notieren, zu fotografieren und dem Ordnungsamt zu melden (per E-Mail an: ordnungsamt@breuberg.de.).

Umfrage: Das erst vor wenigen Monaten eingerichtete Innenstadtmanagement von Michelstadt hat während des Weihnachtsmarkts und danach eine Bürger- und Besucherbefragung gemacht, die am 16. Januar beendet wurde. Auf die Ergebnisse hat die Pressestelle der Stadt aufmerksam gemacht, die auf der Internetseite https://www.michelstadt.de abgerufen werden können. An der Befragung, die unter dem Motto »Wos moanscht'n du? Michelstadt will's wissen« an zwei in der Altstadt platzierten Standorten stattgefunden hat, nahmen der Meldung nach 256 Personen teil. Von dieser Form der unmittelbaren Bürgerbeteiligung verspreche die Stadt sich neben lobenden Worten auch Kritik und Anregungen für Verbesserungen. »Das Ergebnis der Befragung schaffe die Grundlage, um konkrete Konzepte zu entwickeln und umzusetzen«, heißt es dazu in der Meldung. Im Mittelpunkt standen die Beweggründe für den Besuch in der Innenstadt.

Lobend erwähnt wurde, dass es hinreichend kostenlose Parkmöglichkeiten zur Altstadt gebe und diese fußläufig gut zu erreichen sei. Geschätzt wird das von Fachwerkhäusern und kleinen Läden geprägte Stadtbild. Als störend und verbesserungswürdig angegeben wurde der Autoverkehr in den Gassen der Altstadt, Parken auf unerlaubten Stellen, das Erscheinungsbild einiger Geschäfte und nächtliche Ruhestörungen durch Autoverkehr und Vandalismus. Selbst Radfahrer hielten sich nicht an die vorgegebene Schrittgeschwindigkeit, ist nachzulesen. Aus einigen Antworten geht hervor, dass der Leerstand an Geschäften und Lokalen zugenommen habe und es vermehrt an ansprechenden Treffpunkten fehle. Aus dem Rathaus heißt es, dass die Befragung temporär in diesem Jahr fortgesetzt werde.

