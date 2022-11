Halle und Grillstation Kleinwallstadt werden saniert

Hintergrund

KLEINWALLSTADT. In der Gemeinderatsitzung am Montag in Kleinwallstadt wurden folgende Themen behandelt.

Wasserversorgung: Bürgermeister Thomas Köhler informierte, dass die Sanierungsarbeiten an der ersten Wasserkammer des Hochbehälters und die Erneuerung der kompletten Verrohrung abgeschlossen sind und die Endreinigung erfolgen kann. Im Frühjahr 2023 wird die zweite Wasserkammer saniert. Um eine gute Wasserqualität auch weiterhin zu gewährleisten, wird eine Ultrafiltrationsanlage im Wasserhaus eingebaut. Um das Wasserwerk im Notfall mit Strom versorgen zu können, wurde es über eine neue Leitung an die Trafostation in der Bayernstraße angebunden, die im Ernstfall durch ein großes Stromaggregat notversorgt wird.

Kommunalwald: Bei einem Ortstermin in der Waldabteilung "Buch" in Hofstetten wurden geplante Stilllegungsflächen besichtigt, die Grenzen für diesen Bereich abgegangen und grob festgelegt. Der Förster Hubert Astraschewsky wird die Fläche mit Forsteinrichter Egbert Kessler nach den Ergebnissen der Begehung kartieren und nochmals mit den Beteiligten besprechen.

Weihnachtsbeleuchtung: In Kleinwallstadt und dem Ortsteil Hofstetten wurde die LED-Weihnachtsbeleuchtung installiert. Über die Halbnachtschaltung wird die Brennzeiten reduziert und die Beleuchtung um 22 Uhr abgeschaltet. Ausnahme ist der Bereich "Römer", da hier die Weihnachtsbeleuchtung bedingt durch den großen Weihnachtsbaum die Straßenbeleuchtung ersetzt.

Baumaßnahmen: Zwischen dem Lesehof und der offenen Halle der Zehntscheune besteht ein öffentlicher Durchgang zur Mittleren Torstraße, der in den Abendstunden geschlossen werden soll. Hierzu wurde ein Tor eingebaut. Die notwendige Installation der Elektronik erfolgt nach dem Weihnachtsmarkt. Im ehemaligen RV-Bank-Gebäude, das sich im Eigentum der Gemeinde befindet und zu einem Ärzte- und Bankhaus umgebaut wird, wurden weitere Gewerke vergeben. Die Firma Alutechnik aus Aschaffenburg wurde mit den Arbeiten für den Metallbau und zugehörige Verglasung für 112.000 Euro beauftragt, die Firma Seitz aus Kleinwallstadt mit den Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten entsprechend dem Angebot über brutto 20.500 Euro. Aktuell führt die Firma Semirbau die Entkernungsarbeiten für den Einbau eines Aufzugs im Treppenhaus aus.

Alarmierung: Für die Anschaffung neuer digitaler Sirenen wurden Förderanträge gestellt. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Fördertöpfe komplett überzeichnet sind, sodass aktuell keine Zuschüsse gewährt werden können. Deshalb wurde in Absprache mit Bauhofleiter Benedikt Heyder vorgeschlagen, mit dieser Gesamtinvestition von über 55.000 Euro zu warten bis ein neues Förderprogramm aufgelegt wird. Die herkömmlichen Sirenen des Marktes Kleinwallstadt funktionieren alle, sodass die Alarmierung der Bevölkerung im Katastrophenfall gewährleistet ist. Die damit geplante Digitalisierung ist nicht verpflichtend, sondern dient lediglich einer Standortoptimierung.

Wasserverbrauchsgebühren: Seit 2017 beträgt die Verbrauchsgebühr für Wasser im Ort netto 1,35 Euro pro Kubikmeter. Aufgrund der fortgeschriebenen Gebührenkalkulation, die Kämmerer Peter Maidhof erläuterte, wird seitens der Verwaltung empfohlen, diese Gebühr für den Kalkulationszeitraum 2023 bis 2025 auf 1,72 Euro pro Kubikmeter zuzüglich sieben Prozent Mehrwertsteuer zu erhöhen. Diesem Empfehlungsbeschluss des Finanzausschusses schloss sich der Gemeinderat einstimmig an.

Stromversorgung: Die Stromlieferverträge des Marktes laufen zum Jahresende aus. Im Rahmen einer Strombündelausschreibung wurde für die Gemeinde kein Angebot abgegeben. Deshalb hat sich die Gemeinde selbst einen Lieferanten suchen müssen. Kämmerer Peter Maidhof erklärte, dass mit der Firma EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt ein regionaler Anbieter ab dem 1. Januar 2023 die Stromversorgung übernimmt. Zahlen muss die Gemeinde 44 Cent pro Kilowattstunde in 2023 und 34 Cent in 2024, deutlich mehr als bisher, aber 20 Cent weniger wie ein bei der Bündelausschreibung genannter Preis. Die gemeindliche Trafostation in der Bayernstraße nimmt im Szenario "Langanhaltender Stromausfall" eine zentrale Rolle ein. Im Rahmen des Testlaufs wurde angeregt, für diese Station einen Wartungsvertrag abzuschließen. Geschäftsleiter Markus Michler stellte die Konditionen dafür vor. Neben einer einmaligen Gebühr von 580 Euro beträgt die jährliche Pauschale für die Wartung und weitere Dienstleistungen 590 Euro. Dem Abschluss des Wartungsvertrages wurde einstimmig zugestimmt. ney