Ersatzstromversorger: Hagen Sunder wirft EMB "arglistige Täuschung" vor

Miltenberger wähnt sich schlecht informiert

Miltenberg 24.01.2022 - 14:55 Uhr

Natur und regenerative Energien sind von besonderer Bedeutung für Hagen Sunder

Als Grund nannte das Unternehmen eine noch nie da gewesene Preisexplosion um zuletzt mehr als 400 Prozent am Energiemarkt. Daher sei zu den vertraglich vereinbarten Bedingungen eine Stromversorgung nicht mehr möglich.

Hagen Sunder ist damals zu Grünwelt gewechselt, weil er damit einen Beitrag zu Klimaschutzprojekten und zum Ausbau erneuerbarer Energien leisten und soziale Projekte unterstützen wollte. Preisgründe hätten keine Rolle gespielt, da der bezogene Strom sogar teurer gewesen sei.

Kurze Zeit nach der Kündigung begrüßt die lokale Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt (EMB) ihn mit einem Rundschreiben als Neukunden, bittet um die Meldung des Zählerstandes und fügt ein Exemplar zur Erteilung der Einzugsberechtigung mit. Die zu Grunde gelegten Arbeitspreise jedoch verschlagen Sunder die Sprache. Während diese in der Grundversorgung 34,51 Cent brutto betragen, liegt bei ihm der Ansatz jetzt bei 46,41 Cent. Außerdem muss noch ein höherer Grundpreis bezahlt werden.

Kein alternatives Angebot

Begründet wird die Eingruppierung damit, dass sie »aufgrund der hohen Zahl von Kunden, die derzeit von ihren Versorgern gekündigt werden, gezwungen seien, diese hohen, nicht eingeplanten Energiemengen zu den aktuellen, teuren Konditionen nachzukaufen.« Gleichzeitig wird aber auch mitgeteilt, dass die EMB im Moment weder in der Lage noch verpflichtet sei, ihm ein alternatives Angebot zu unterbreiten.

Er wendet sich nochmals an die EMB. In dem Schreiben stellt er fest, dass er noch kein Neukunde sei, der »auf kaltem Weg zum Vertragsabschluss verleitet werden soll«, sieht rechtliche Probleme. »In dem Rundschreiben wird an keiner Stelle darauf hingewiesen, dass diese die Ersatzversorgung fristlos kündigen und sich innerhalb einer Frist von sechs Wochen einen Alternativanbieter suchen können«, sagt Sunder.

Mit der Aufforderung zur Erteilung eines Lastschriftmandats hätte darauf hingewiesen werden müssen, dass damit ein Vertrag geschlossen werde, mit dem der vorgegebene Arbeits- und Grundpreis akzeptiert werde. Er stört sich an dem verwendeten Begriff »Ersatzversorgung Neukunde«, der eine Gleichsetzung vermittle und den Unterschied verwische. Außerdem hätten die Vertragsbedingungen für den Strombezug mitgeschickt werden müssen. In dem gesamten Vorgehen sehe er »eine arglistige Täuschung durch Verschweigen«. Eigentlich müsse sie jetzt den Ersatzversorgten einen offiziellen Vertrag mit voller Aufklärung zuschicken, der nach drei Monaten dann wirksam werde, wenn der »Neukunde« per Gesetz automatisch in die Grundversorgung aufgenommen werde.

Verbale Keule als Antwort

Die verbale Keule schwingt EMB-Geschäftsführer Christoph Keller in seiner Antwort: »Leider sind wir als Grund- und Ersatzversorger vom Gesetzgeber gezwungen, auch solche ›Kunden‹ zu versorgen, die sich jahrelang von sogenannten ›Billiganbietern‹ beliefern ließen und jetzt, aufgrund der Marktgegebenheiten, gekündigt wurden. Da dieser Personenkreis, zu dem auch Sie gehören, unseren Service in der Vergangenheit nicht gewürdigt hat, sehen wir auch zukünftig keine Notwendigkeit, diese Personen zu Konditionen zu bedienen, die unserer Stammkundschaft, die uns jahrelang die Treue gehalten hat, vorbehalten sind.«

Sowohl der Ex-EMB-Vorstandsvorsitzende, Miltenbergs Bürgermeister Bernd Kahlert, als auch dessen Nachfolger Thomas Grün, Bürgermeister von Bürgstadt, sehen auf Nachfrage unseres Medienhauses bei diesem Vorgehen die Interessen des Unternehmens EMB gewahrt. Beide stehen hinter den Aussagen Kellers. Aus deren Sicht »darf man den schwarzen Peter nicht der EMB zuschieben, sondern vielmehr ist die Schuld bei den nicht in der Region verwurzelten Strombilliganbietern zu suchen. Hierbei ist zu beachten, dass auch die EMB seit Jahren Öko-Strom anbietet.«

Hans-Jürgen Freichel