Hängepartie für Niedernberger Friedhofsgebühren

Gemeinderat vertagt Entscheidung

Niedernberg 26.10.2022 - 17:06 Uhr 1 Min.

Gemeinderat vertagt Entscheidung: Noch wissen die Niedernberger nicht, was nächstes Jahr an Friedhofsgebühren auf sie zukommen wird.

Bürgermeister Jürgen Reinhard erläuterte, dass ein Friedhof zu den kostendeckenden Einrichtungen einer Kommune zähle. Danach solle das Gebührenaufkommen die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten decken. Niedernberg habe in den letzten Jahren etwa 1,7 Millionen Euro im Friedhof investiert. Nach Vorlage aller Abrechnungen sei die Firma Kubus Kommunalberatung beauftragt worden, eine rechtssichere Gebührenrechnung für einen Kalkulationszeitraum von vier Jahren vorzunehmen. Vorgabe war dabei, dass nur die Kosten berücksichtigt werden sollten, die rechtlich zwingend angesetzt werden müssen. Schlussendlich müsse dann der Gemeinderat politisch entscheiden, in welcher Höhe sich die Nutzer an den Aufwendungen für den Friedhof beteiligen müssen und welcher Kostenanteil dann von allen Bürgern zu tragen sei.

Detailliert wurde dann über einzelne Festsetzungen beraten. So werden die 260.000 Euro für die Wegesanierung nach einstimmigem Beschluss nicht bei der Kalkulation berücksichtigt, da diese Neuanlage einer wassergebundenen Wegedecke nicht zwingend notwendig gewesen wäre. Aus Steuermitteln sollten auch die Kosten der vorhandenen Grünflächen und die Vorhalteflächen für eine Kapazitätserweiterung aufgebracht werden. Einstimmig wurde beschlossen, dass etwa 40 Prozent des Friedhofs als Grün- und Erholungsfläche genutzt werden und die Kosten dafür von der Allgemeinheit zu tragen seien.

Die Kalkulation für die Nutzung der Leichenhalle ergab aufgrund der Belegungszahlen eine Gebühr von 450 Euro je Nutzungstag. Bei Festlegung einer Gebühr in dieser Höhe würde das Leichenhaus nicht mehr genutzt werden, die Verhältnismäßigkeit wäre nicht gewahrt. Daher wurde einstimmig eine Gebühr von 100 Euro je Nutzungstag des Leichenhauses festgesetzt. Der kalkulatorische Zinssatz des Anlagevermögens wurde in Anlehnung an den Satz der Wasser- und Abwassergebühren mit zwei Prozent Verzinsung nach der Halbwertmethode bestimmt.

Lange und ausführlich wurde darüber debattiert, welcher Kostendeckungsgrad aufgrund der erstmaligen kostendeckenden Kalkulation anzusetzen sei. Ein Deckungsgrad von 100 Prozent fand lediglich die Zustimmung von Bürgermeister Reinhard, danach wurde in Zehnerschritten abwärts abgestimmt, bei denen jeweils mehr dagegen votierten als dafür. Erst ein Deckungsgrad von 50 Prozent fand eine Mehrheit von zwölf Stimmen, drei waren dagegen. Diese Beschlüsse werden jetzt in den Satzungsvorschlag eingearbeitet, so dass in einer der nächsten Sitzungen final über die Satzung entschieden werden kann.

Christel Ney