Häckerwirtschaft statt Urlaub: Gäste genießen Einkehrmöglichkeiten in der Region

In der Büttner-Häcke in Kleinwallstadt

Kleinwallstadt 13.08.2021

Helga Metzger (62), Eisenbach
Stefan Schlesinger (27) aus Dörrmorsbach
Bärbel Krog-Genau (68), Großwallstadt
Marion Murza (60), Kleinwallstadt
Patric Fischschneider (53), Elsenfeld
Dirk Becker (58), Ratingen, zu Besuch in Kleinwallstadt
Johanna Weitz (40), Kleinwallstadt
Benjamin Reichert (36), Kleinwallstadt
Moni Greitenevert, Kleinwallstadt

Moni Greitenevert (65), Kleinwallstadt: Man trifft hier auch Leute, die man woanders nicht trifft. Der Garten hier hat etwas Besonderes, was Romantisches und wir sitzen schön zum Babbeln zusammen. Und wir genießen das einfache hausgemachte Essen. Da braucht man nicht in Urlaub zu fahren. Wir gehen in die Häcke und haben hier das Urlaubsfeeling. Und wir haben auch noch den Vorteil, wir können heimlaufen. Wir sind voll zufrieden. Wir kommen gerne hierher.

Helga Metzger (62), Eisenbach: Ich schätze an der Häckerwirtschaft, dass man sehr ungezwungen auch mit fremden Leuten ins Gespräch kommt. Ich liebe die Geselligkeit, da steht nicht das Trinken im Vordergrund. Natürlich ist auch der gute Wein und das Essen ein Grund, hierher zu kommen.

Bärbel Krog-Genau (68), Großwallstadt: Wir freuen uns immer wieder darauf, hierher zu kommen. Es ist gesellig und gemütlich. Wir unterstützen gerne die regionale Wirtschaft. Das sind die Hauptgründe, warum wir gerne hierher kommen.

Marion Murza (60), Kleinwallstadt: Das schöne an der Häckerwirtschaft ist, dass man auch mal mit Leuten ins Gespräch kommt, die man vorher nicht kannte. Oft ergeben sich dann nette Gespräche. Ich genieße die Geselligkeit, einen guten Wein, gutes Essen, ein bisschen Heimatgefühl und Regionalität. Wenn wir den guten Wein trinken, unterstützen wir unsere Winzer, die eine schweißtreibende Arbeit haben. In der Büttner-Häcke ist es jedes Jahr einfach immer wieder und unvergleichlich schön.

Benjamin Reichert (36), Kleinwallstadt: Ich komme schon jahrelang hierher, weil man unheimlich schön in diesem Garten sitzt und viele Leute trifft. Die Häcke ist sehr beliebt. Alle wollen zum Büttner gehen. Wir sind mit der Familie hier oder treffen uns mit Freunden, um einen schönen Abend zu verbringen. Von Jahr zu Jahr kamen immer mehr Leute, so dass die Plätze begrenzt werden mussten. Jetzt reserviert man die Tische und das funktioniert auch sehr gut. Wir sind immer da, wenn die Möglichkeit besteht, auch mal schnell zum Mittagessen. Alles in allem: perfekt!

Dirk Becker (58), Ratingen (NRW), zu Besuch immer mal am Wochenende: Das Tolle ist, dass man in einer großen Gemeinschaft ist, mit vielen Leuten unterwegs. Man kann guten Wein probieren und hausgemachte Speisen essen. Das finde ich gut. Ich habe in dieser Saison schon sechs, sieben Häcken hinter mir und es ist immer wieder schön. Es macht viel Spaß, es ist ganz was anderes als im Rheinland. Bei uns trinkt man Altbier und Kölsch. Die Weißweine hier schmecken wirklich total lecker. Und die Gemeinschaft ist sehr schön.

Patric Fischschneider (53), Elsenfeld: Die Häcken gab es schon vor 30 Jahren, das kennen wir von unseren Eltern. Die Geselligkeit ist super und man trifft sich mit netten Leuten. Es gibt was zu essen und sehr gute Weine. Seit drei Jahren kommen wir regelmäßig hierher. Wir sind über Bekannte hierher gekommen. Unsere Kinder bedienen hier. Passt alles. Über Mundpropaganda erzählt man sich, wo es besonders schön ist, vom Ambiente her, vom Essen, vom Wein. Und hier ist es absolut schön. Wir gehen aber auch in andere Häcken, im Landkreis gibt es ja viele.

Stefan Schlesinger (27), Dörrmorsbach (Kreis Aschaffenburg): Ich bin zum ersten Mal hier und von einer Kollegin angesprochen worden, weil es hier so gut sein soll. Und jetzt sind wir bei einem Kolleginnen- und Kollegen-Ausflug in dieser Häcke. Hier ist ein schönes Ambiente, schöne Atmosphäre, schöne Leute. Wir sitzen sehr gemütlich zusammen, trinken Wein, essen was Gutes und genießen das Wetter. Es passt alles.

Johanna Weitz (40), Kleinwallstadt: Seit zehn Jahren bin jedes Jahr hier, weil es einfach wunderschön ist. Es gibt immer leckeres Essen und guten Wein. Beides kann man in lockerer Atmosphäre genießen. Ich freue mich vor allem immer auf die Pressackküchle und die belegten Winzerstangen. Es macht einfach Spaß, in diesem tollen Garten nette Leute zu treffen, gemeinsam zu essen und Wein zu trinken. > Seite 1

CHRISTEL NEY