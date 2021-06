Haare ab für den guten Zweck

Hintergrund: Haare spenden

Die Dienstleistung, also das Schneiden selbst, ist für den Spender in der Regel kostenlos, Friseure wie Lisa Schnellbacher, die das anbieten, arbeiten ehrenamtlich. Meistens kommt vom Kunden zusätzlich zur Haar- aber noch eine Geldspende. Die Haare schickt Schnellbacher an den österreichischen Verein Haarspender in Wien, der neben Haar- auch Geldspenden sammelt. Auf der Website des Vereins wird erläutert, dass aus vier Zöpfen und 360 Euro eine Perücke entstehen kann. Haarspenden ab einer Länge von 30 Zentimetern können für die Herstellung einer Kinderperücke verwendet werden, besser sind 45 Zentimeter oder mehr. Das Haar kommt in Zöpfen an, damit es besser verarbeitet werden kann. Auch gefärbtes Haar ist möglich, sofern die Struktur gesund ist. Jede Perücke wird aus Zöpfen in gleicher Farbe, Länge und Struktur zusammengestellt. Der Verein arbeitet mit einem ausgesuchten Partner in Asien zusammen, der seit 25 Jahren Haarteile für die ganze Welt fertigt. Jede Perücke ist ein Unikat. Die fertigen Perücken sind dann unabhängig von der Krankenkasse direkt auf der Website bestellbar. Der Verein ist bestrebt, Familien zu helfen, die sich eine teure Echthaarperücke nicht leisten können. Das Angebot ist daher kostenlos, über die Website kann ein Antrag gestellt werden. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat der Verein Haarspender laut Website rund 200 Kinderperücken herstellen können. Die Perücken sind kostenlos verfügbar für alle bedürftigen Kinder in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn. Neben Lisa Schnellbacher in Lützelbach arbeitet im Kreis Miltenberg noch Salons in Michelstadt und Höchst mit dem Verein zusammen. Im Kreis Aschaffenburg sind es zwei in Alzenau und einer in der Stadt Aschaffenburg.

Infos zum Verein: www.diehaarspender.at