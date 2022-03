Gymnasiastinnen aus Elsenfeld auf Dienstreise in Madrid

Schulprojekt "Lernen durch lehren" - spannende Tage als »Lehrerinnen« für optimale Präsentationstechniken

Sie genossen die persönlichen Begegnungen und das Interesse von Lehrern und Schülern an der Deutschen Schule Madrid. Hier vor dem preisgekrönten Schulneubau im Norden der spanischen Hauptstadt (von links): Jana Kapraun aus Mömlingen (Klasse 10), Josefine Verfürth aus Dammbach (Klasse 9+), Marie Rauschenbach aus Wörth und Lana Klein aus Obernburg (beide Q11).

Vier Mädchen - Jana Kapraun aus Mömlingen (Klasse 10), Josefine Verfürth aus Dammbach (Klasse 9+), Marie Rauschenbach aus Wörth und Lana Klein aus Obernburg (beide Q11) - flogen am Montag der zweiten Ferienwoche zusammen mit Giegerich nach Madrid. Alle sind in der JEG-Schülerfirma »Gopresent« aktiv und zeigten im Fortbildungsprojekt den Schülern an der Deutschen Schule Madrid (DSM), wie man Sachverhalte korrekt, interessant und fesselnd präsentiert. Das Interesse war riesig, die Reaktionen waren ausnahmslos positiv, auch wenn Jörg Giegerich vor Ort zunächst einige technische Schwierigkeiten lösen musste.

Offenbar ist das sehr gut gelungen. Die Begeisterung bei den »beschulten« Lehrern und Schülern war jedenfalls ebenso groß wie deren Gastfreundschaft. Bei einer Stadtführung lernten die JEG'ler Madrid kennen und auch das Shopping kam nicht zu kurz.

Gastfreundschaft erlebt

Noch zwei Tage nach ihrer Rückkehr sind die Mädchen am Schwärmen. Jana und Marie wissen nun auch genau, dass sich ihre bisher dreieinhalb Jahre Spanischunterricht wirklich gelohnt haben. In der Stadt und in Restaurants konnten sie glänzen. Josefine ist noch immer von der Gastfreundschaft in Spanien begeistert. Alle vier sind von der spanischen Hauptstadt beeindruckt, erinnern sich gerne an die Gespräche mit den Mädchen und Jungen in Madrid, rätseln, warum es im Spanischen mit »miga« ein Wort für das Weiche im Brot gibt und suchen im Deutschen noch nach einem adäquaten Begriff.

Und alle vier räumen schon davon, bald wieder einmal nach Spanien reisen zu können. Das hat auch Jörg Giegerich vor, der auf jeden Fall den Kontakt mit der DSM halten will - zunächst über Videokonferenzen. Der Aufwand für dieses Projekt hat sich gelohnt, sind sich alle einig. Und einfach war es nicht, diese »Dienstfahrt« aus rechtlichen Gründen als Privatfahrt auszuweisen - mit Zustimmung der Eltern und großer Flexibilität der Schulleitung. Die Kosten für den Flug wurden von der spanischen Schule übernommen. Die Hotelkosten konnten aus den Einnahmen der Schülerfirma »Gopresent« bestritten werden, also aus dem Geld, das die Schülerinnen durch ihre Leistungen für Firmen wie »Hotz - Dialog Marketing« oder das Softwareunternehmen »Agilo consulting« verdient haben. Die Mitfinanzierung des Projekts passt jedenfalls zum Profil der Schülerfirma (https://www.gopresent.de).

Das zentrale Motto des Projekts »Lernen durch Lehren« hat sich jedenfalls auch bei der »Dienstreise nach Spanien« rundum bewährt. Umso besser, wenn dazu noch neue Kontakte für die künftige Arbeit geknüpft werden und auch Freundschaften über Grenzen hinaus entstehen.