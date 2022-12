Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Radhaus Bürgstadt und mb-Radsport Amorbach wechseln ihre Namen und ihre Besitzer

Gute Nachricht für Radler

Amorbach 23.12.2022 - 14:11 Uhr 1 Min.

Justus Winkler übernimmt das Fachgeschäft mb-Radsport von Marion Bundschuh. Michael Lux (Foto) von Race Worx übernimmt mit seinem Partner Frank Häcker das Radhaus Bürgstadt. Foto: Björn Friedrich

Da ist es eine gute Nachricht, dass bei zwei eingeführten Radhäusern im Kreis Miltenberg der Generationswechsel geklappt hat und dass deren Kunden sich weiter auf den gewohnten Service verlassen können. Zum Jahreswechsel bekommen das Radhaus in Bürgstadt und mb-Radsport in Amorbach neue Namen und neue Inhaber, bleiben aber Service- und Anlaufstation für ihre bisherigen Kunden.

In Bürgstadt legt Martin Hofmann nach 29 Jahren als selbstständiger Radhändler den Schraubenschlüssel zur Seite. Sein Fachgeschäft mit Werkstatt im Gewerbegebiet zwischen Miltenberg und Bürgstadt werden Michael Lux und Frank Häcker von Race Worx in Aschaffenburg weiterführen.

1994 hatte der gelernte Maschinenbauschlosser Martin Hofmann in seinem Elternhaus in der Martinsgasse mit dem Verkauf und der Reparatur von Fahrrädern begonnen. Seit 23 Jahren ist sein Radhaus fester Bestandteil im Bürgstadts Gewerbegebiet Süd, wo er Höhen und Tiefen erlebt hat.

Sanfter Übergang versprochen

Als Verkäufer und »Schrauber« blieb der heute 64-jährige Hofmann Einzelkämpfer, sieht man von zwei Helfern ab, die ihn stundenweise unterstützten. Den »Chefservice« schätzten viele treue Kunden. Diesen verspricht Michael Lux einen sanften Übergang: »Wir haben schon immer mal nach einer Filiale gesucht«, sagt Lux dessen Fahrradgeschäft in Aschaffenburg es inzwischen seit 20 Jahren gibt. Er will die Stammkunden übernehmen und das Sortiment erweitern.

In Amorbach hat Marion Bundschuh ihren Nachfolger selbst aufgebaut. Nach 23 Jahren als Fahrradhändlerin plant die 55-Jährige noch einmal »Neues«, und übergibt ihr Fachgeschäft zum Jahreswechsel an Justus Winkler. Wie Hofmann hatte auch Bundschuh als »Einzelkämpferin« begonnen; nach dem Umzug aus der Stadt ins alte Lagerhaus am Bahnhof jedoch ihr Geschäft und ihr Verkaufs und Werkstatt-Team stetig ausgebaut. Ihr Nachfolger übernimmt eine große Mannschaft mit zehn Angestellten und weiteren Aushilfen.

Der 27-Jährige Justus Winkler hat bereits seine Ausbildung bei mb-Radsport absolviert und ist seit seiner Meisterprüfung als Zweiradmechatroniker dort Werkstattleiter. Marion Bundschuh freut sich, dass sie mit der Geschäftsübergabe an ihren Mitarbeiter den Fortbestand ihres Radladens langfristig sichern kann. Sichtbar gemacht wird der Wechsel durch den neuen Namen »Just Bike«.

Annegret Schmitz/Georg Kümmel