Gute Miltenberger Nachbarn haben »Zeit füreinander«

Nachbarschaftshilfe meldet sich neuem Organisationsteam und motiviertem Helferkreis wieder zurück

Miltenberg 03.11.2022 - 13:25 Uhr 2 Min.

Das Orga-Team der Nachbarschaftshilfe (von links): Ute Schreckenberg, Horst Rosenberger, Roland Hofherr, Cornelius Faust (Sprecher) und Margarete Faust.

Jetzt müssten nur noch Hilfesuchende und Helfer zusammenfinden: Der Hobbyheimwerker mit der ältere Dame, deren Wohnzimmerlampe eine neue Glühbirne braucht, der junge Computerfreak und der Senior, der mit dem Sicherheitsupdate für seinen Rechner überfordert ist oder die alleinerziehende Mutter, die nur mal allein mit ihrer Freundin ins Café möchte, mit jemandem der ihre Vierjährige zwei Stunden betreut.

Faust: Wir sind bereit

Rund 25 Frauen und Männer haben sich inzwischen gemeldet und sind bereit, »eine Stunde pro Woche« - so die Grundidee der Nachbarschaftshilfe - anderen Menschen mit Rat, Unterstützung oder ganz praktischer Hilfe zur Seite zu stehen. Ein Starttreffen in der vergangenen Wochenende im Vereinsheim des Turnvereins Miltenberg hat Cornelius Faust und seine Mitstreiter im Orga-Team zuversichtlich gestimmt: »Wir sind bereit, jetzt müssen sich nur noch die melden, die uns brauchen«, sagt er.

Während der Coronazeit und den Lockdowns war die bereits etablierte Initiative der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in der Kreisstadt eingeschlafen. »Nicht nur wegen der Kontaktbeschränkungen, auch weil der Helferkreis einfach überaltert war«, berichtet Faust. Jetzt beim Neustart ist neben den beiden Pfarreien auch die Stadt Miltenberg mit im Boot. »Geholfen wurde schon immer allen - unabhängig von Religion, Konfession oder Weltanschauung«, sagt Faust, aber die eine oder der andere hätten vielleicht doch Scheu gehabt bei der Kirche anzurufen. Er hofft, dass solche Berührungsängste jetzt kleiner sind: »Es kostet ja ohnehin schon Überwindung zu sagen: Ich brauche Hilfe.« Deshalb seien auch alle Helfer zu Verschwiegenheit verpflichtet. An den Start geht »Zeit füreinander« mit einer bunt gemischten Gruppe, Menschen aus mehreren Generationen, mit unterschiedlichen Berufen und vielfältigen Lebenserfahrungen. Sie bieten ihre Hilfe allen Bewohnern Miltenbergs und der Ortsteile unentgeltlich an.

Kein Pflegedienst, kein Taxi

Sprecher Faust stellt aber klar, dass die Nachbarschaftshilfe kein Pflegedienst und auch reiner Fahrdienst ist. »Auch regelmäßige Putz- oder Haushaltshilfen müssen professionell organisiert werden, das ist nicht unser Konzept, sondern kostenlose nachbarschaftliche Hilfe.«

Bei dem Starttreffen vergangene Woche wurden letzte organisatorische Fragen geklärt. Die Helfer warten auf erste Einsätze. Angefordert werden können sie per Telefon oder Mail. Ute Schreckenberg hat bereits Listen und Tabellen erstellt, wessen Talente eher in kleineren handwerklichen Arbeiten liegen, wer bereit ist einsame Menschen zu besuchen oder auch mal auch Lust hat, einen Senior ins Konzert zu begleiten.

»Wir im Orga-Team haben vor allem die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Hilfesuchendebund Helfer zusammenfinden und dass sie auch zusammen passen«, sagt Faust. In der Startphase sei deshalb eine rechtzeitige Anmeldung der Hilfsbedarfs wichtig.

bInitiative »Zeit füreinander«, Tel. 0151 54 931 122, E-Mail: nachbarschaftshilfe@miltenberg.de

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Angebot der Nachbarschaftshilfe Die Miltenberger Initiative "Zeit füreinander" ist keine Pflegediesnt und kein Taxiunternehmen. Sie bietet aber kostenlose nachbarschaftliche Dienste wie Besorgungen erledigen oder Begleitung bei Einkäufen, Artzbesuchen, Freizeitaktivitätetn Besuche bei alten, einsamen, kranken oder eingeschränkten Menschen gelegentliche Kinderbetreuung Hilfe bei Behördengängen oder dem Ausfüllen von Formularen Spaziergänge oder Begleitung bei Ausflügen gelegentliche Kinderbetreuung Hile im Umgang mit moderner Technik kleinere handwerkliche Tätigkeiten (Möbel rücken, Dübel setzen)