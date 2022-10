Gute Laune, mitreißende Musik und - meist - witzige Auftritte

Kultur: "Kochkäs' mit Musik" mundet auch bei der 12. Auflage gut - mit einer Ausnahme

Erlenbach a.Main 14.10.2022 - 09:24 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Daniel Helfrich überzeugte als Musikkabarettist in Erlenbach. Foto: Heinz Linduschka Hatte als Moderatorin und als Sängerin einen gelungenen Auftritt: Katharina Martin alias Dörte. Foto: Heinz Linduschka

Am Mittwochabend stieg schon die 12. Folge des Programms, wieder im Kinosaal des "Passage" in Erlenbach, wo Katharina alias Dörte eine passende neue Heimat für ihr Format gefunden hat. Der große Kinosaal war auch ideal für diese Folge bei wieder steigenden Inzidenzzahlen, weil er Akteuren und Besuchern viel Sicherheit vor Ansteckung bot. Der Raum war zwar nur zu einem Drittel gefüllt - in Zeiten, in denen sonst Absagen fast an der Tagesordnung sind, trotzdem ein Erfolg.

So konnte auch das Fazit nach gut zwei Stunden lauten, weil Katharina Martin wieder einmal eine gute Hand bei der Auswahl ihrer Mitstreiter bewiesen hatte - mit einer Ausnahme allerdings. Dörte selbst sorgte mit ihren Videoeinspielern, mit ihrer Moderation und vor allem mit ihrem temperamentvollen, mitreißenden Gesang im Spektrum zwischen "Servus, Grüezi und Hallo" und "I love Rock'n'Roll" für beste Laune.

Ähnlich überzeugend waren die Auftritte von Gästen wie Mia Pittroff. Sie wurde 1980 in Bayreuth geboren, lebt in Bamberg und gilt in ihrer Wahlheimat Berlin als eine der witzigsten Botschafterinnen Frankens. Sie überzeugte mit manchmal verblüffenden, immer aber klugen und nachdenkenswerten Pointen, wenn sie von ihrer Rolle als Mutter sprach oder feststellte: "Ich find' Gendern super, wenn ich seh', wer dagegen ist." Im Kinosaal ließ ihr Song "Jürgen" ahnen, warum man sie "Erfinderin des fränkischen Chansons" nennt. Damit riss sie nicht nur Jürgen in der ersten Reihe, sondern alle Zuhörer zu einem mittleren Jubelsturm hin.

Gelungen war auch der Auftritt von Daniel Helfrich, Musikkabarettist, Pianist, Sänger und Komponist mit Wurzeln im Odenwald. Der 49-Jährige bewies auch in Erlenbach, dass er ein Publikum begeistern kann. Und er wies nach, dass er sich spontan auf sein Publikum einstellen kann. Als er bei einigen seiner durchaus witzigen Mitsinglieder merkte, dass sich die Resonanz in Grenzen hielt, zelebrierte er seinen Song "Ohrwurm" mit einem "Best of" aus Hits der Schlager- und Rockszene - oft so kurz angespielt und angesungen, dass niemand ein schlechtes Gewissen haben musste, wenn er nicht zum Mitsingen kam.

Im zweiten Teil gab es zwei Überraschungen. Eine positive, als Katharina die "Dörte"-Halbschwester von Leinwand und Bühne, "Biggi in Rosa", auf die Bühne holte. Und es gab eine Enttäuschung, die man nicht schönreden sollte, den Auftritt von Thomas Schmidt, einem 37-jährigen Stand-Up-Comedian aus Köln. Selten hat man einen Comedian auf der Bühne gesehen, der so konsequent an 90 Prozent des Publikums vorbeispielte wie er an diesem Abend. Wenn man die Gegend, in der man auftritt, nicht kennt, ist das nicht schlimm, aber dann sollte man nicht in quälender Ausführlichkeit seine Ahnungslosigkeit über Bayern und Franken zelebrieren und sich mit billigen Vorurteilen brüsten. Die nicht witzigen, nicht einfallsreichen, aber konsequent geschmacklosen Passagen über Alkoholismus, Drogenmissbrauch oder Sex mit dem Arzt bei der Ultraschalluntersuchung waren nicht unterhaltsamer oder humorvoller als die "Einsicht": "Reiche Leute trinken Rotwein, kein Bier, weil sie dann weniger pinkeln müssen."

hlin