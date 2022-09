Wie in Weil­bach und in Hau­sen en­de­ten am Di­ens­tag übe­rall in Bay­ern die Som­mer­fe­ri­en. Der ers­te Schul­tag stand an - ein be­son­de­rer vor al­lem für die Erst­kläs­ser. Da­mit die Neu­lin­ge auf ih­rem Schul­weg be­son­ders in der be­vor­ste­hen­den dun­k­len Jah­res­zeit mög­lichst si­cher un­ter­wegs sind, wer­den sie mit re­f­lek­tie­ren­den gel­ben Wes­ten und Müt­zen aus­ge­stat­tet.