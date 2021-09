Gut gemeint und noch besser gemacht!

Freizeit: Zweite Auflage des Fairfestivals im Mömlinger Königswald ein voller Erfolg - Themenschwerpunkte: Nachhaltigkeit und Solidarität

Mömlingen 07.09.2021

Der Verein Gesta setzt sich für umweltschonendes Upcycling und für die »Gesellschaftliche Teilhabe« ein. Fakten und Wissen für Nachhaltigkeit anschaulich präsentiert: Dieses Kennzeichen des Fairfestivals gilt auch an dieser »Feuerstelle«, wo viel über den Schaden durch Plastikmüll zu erfahren und auch tatsächlich zu begreifen ist. Informationen wirken, wie hier auf einer Mülltonne über die 75 Kilo Lebensmittel, die jeder Bürger pro Jahr wegwirft. Das Festivalgelände des Mömlinger Fairfestival ist großzügig und weitläufig. Da kann eine Orientierung über die drei Schwerpunkte »Informieren - ausprobieren - amüsieren« ja nichts schaden. Fotos: Heinz Linduschka

Wer sich am Sonntagmittag zu Fuß oder mit dem Rad von Mömlingen auf den Weg hoch zum Fairfestival-Gelände im Königswald machte, kam ganz schön ins Schwitzen: Blauer Himmel und bis zu 28 Grad bewiesen, dass auch Petrus, in diesem Sommer oft schlecht gelaunt, offenbar seine Freude an dem, was die Organisatoren und Helfer schon zum zweiten Mal nach 1999 auf die Beine gestellt haben, hatte. In den Worten von Bürgermeister Siegfried Scholtka: »Jeder bekommt das Wetter, das er verdient.«

Wenn man ein bisschen außer Atem eine knappe Stunde nach dem offiziellen Beginn um 14 Uhr an der Schranke sein Rad abstellte, war man der 324. Besucher an diesem Tag. Die Hoffnung wuchs, dass die ohnehin schon sensationellen Besucherzahlen bei der Premiere vor zwei Jahren noch getoppt werden könnten.

Shuttlebus und »Taxidienst«

Sicher auch ein Grund für den guten Zuspruch: Wer sich mit dem Laufen schwertat, konnte einen der kleinen Shuttlebusse nutzen. Dieses Angebot von Rotary wurde schon vor 14 Uhr bis zum späten Abend gerne angenommen - auch der ebenfalls kostenlose »Taxidienst«, den Rudi Schuck mit seinem Dreirad-Büsschen anbot.

Gleich nach der Registrierung durch Helfer am Eingang zum weiträumigen Gelände war die lockere, entspannte Atmosphäre beinahe zum Greifen nah. Viele Familien mit kleinen Kindern liefen bei den hohen Temperaturen, die auf der großen Waldlichtung gut erträglich waren, durch die drei großen Themenbereiche »Informieren«, »Ausprobieren« und »Amüsieren« und nutzten deren zahlreiche Angebote.

Fokus auf bewusster Ernährung

Diese umfassten auch Essen und Trinken, das auf reichlich vorhandenen Biergarnituren eingenommen werden konnte. Passend zum Festivalmotto standen gesunde Lebensmittel und vor allem die vegane Ernährung im Fokus. Das war auch von der Bühne zu hören, als die Ernährungsexpertin Rebecca Kunz eine Lanze dafür brach, möglichst auf Fleisch und tierische Produkte zu verzichten, und versicherte, das sei »heute wirklich immer leichter und besser möglich.«

Die zahlreichen Stände waren schon am frühen Nachmittag gut besucht - ein kleiner Themenausschnitt: Die Ortsgruppe Rhein-Main von Animals Rights Watch richtete den Focus auf unseren oft unverantwortlichen Umgang mit den Tieren, der Verein Gesta aus Aschaffenburg zog mit seinen Upcycling-Waren ebenso viele Interessenten an wie der Kleidertausch-Stand. Auch die Fotoaktion der Jugendzentren im Landkreis Miltenberg »Wir gewinnt« wurde eifrig genutzt.

Solidarisches Miteinander

Die Themen Nachhaltigkeit und Solidarität zogen sich wie ein roter Faden durch Angebot und Programm. Das galt auch für den Dokumentarfilm »Homo communis - wir für alle«, der im kleinen Kino zu sehen war, und für den Vortrag am frühen Abend über Geschlechteridentitäten von Julia Monroe und Heike Zimmermann von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Ein weiterer Baustein im zentralen Anliegen der Festivalmacher war es nämlich, für Toleranz und Solidarität in einer Gesellschaft ohne Hass und Ausgrenzung einzutreten.

Poetry-Slam und Livemusik

Um 17 und ab 19.30 Uhr war der Besucheransturm noch einmal besonders groß. Der einstündige Poetry-Slam mit je zwei recht renommierten Slammerinnen und Slammern bewies, dass diese relativ neue Kunstform immer mehr Freunde gewinnt. Auch bei der Open-Air- Veranstaltung im Königswald war der Slam eine ideale Präsentationsform, bevor ab 19.30 Uhr lockere Festivalatmosphäre ausbrach, als die Live-Auftritte von Djoona, Elektric Horseman und Horsemilk mit ihrer Musikmischung aus Alternative Funk Rock, Indie Folk Rock und Psychedelic Rock den Königswald in eine Open-Air-Disco verwandelten. Zum Abschluss des gut gemeinten und noch besser gemachten Festivals ging es eindeutig darum, sich zu amüsieren und die und die Musik zu genießen.

Aber auch dann war auf Holzwegweisern der weise Spruch der Cree, des indigenen Volks aus Nordamerika, zu lesen: »Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann.«

HEINZ LINDUSCHKA

Hintergrund: Gut besucht Wie die Organisatorinnen mitteilen, wurde beim diesjährigen Fairfestival in Mömlingen die Besucherzahl der Premiere noch einmal getoppt. Allein am Samstag kamen mehr als 1400 Besucher - sorgfältig am Eingang gezählt - zum Festival mit den durchaus anstrengenden Anmarschweg. ()