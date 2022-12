Gut gemeint oder falsche Tierliebe ?

Hintergrund: Stimmen und Stellungnahmen

Betreiberin der Futterstelle:

Die Frau, welche die von Hein und Lauer kritisierte Futterstelle für die herrenlosen Katzen betreibt, lebt ihren Angaben zu Folge seit 30 Jahren im Wochenendgebiet in Mönchberg. Sie möchte ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Nach ihrer Aussage gab es schon immer Katzen im Wochenendgebiet. 40 Katzen, wie behauptet, habe sie noch nicht bei sich gesehen. Sie habe selber vier Katzen ins Tierheim und zur Tierhilfe gebracht. Zwei kleine Katzen habe sie sogar bei sich aufgenommen und zum Tierarzt gebracht, wo sie leider gestorben seien. "Ich füttere aus Tierliebe Katzen, die draußen herumlaufen und sterilisiert sind", sagt die Frau. "Sie tun mir leid, wenn sie ausgesetzt und krank sind. Deshalb gehe ich auch mit den Katzen zum Tierarzt".

Mönchbergs Bürgermeister Thomas Zöller:

Der Bürgermeister erklärt, dass er die Aufstellung von Lebendfallen genehmigt hatte. Zöller appelliert nur die eigenen Tiere und keine verwilderten Hauskatzen zu füttern. Die Population vervielfache sich sonst enorm.

Stellungnahme des Veterinäramtes im Landratsamt Miltenberg:

Am 7. September 2022 informierte Sophia Hein das Veterinäramt erstmals über die Population verwilderter, herrenloser und teils erkrankter Hauskatzen in der Mönchberger Siedlung. Die Tiere würden sich unter anderem an der privaten Futterstelle ihrer Nachbarin aufhalten. Das Veterinäramt vermittelte daraufhin zwischen Sophia Hein, der Betreiberin der Futterstelle und den Tierschutzorganisationen Aktion Sorgenkatzen e.V. und Tierrettung Untermain e.V., um eine Fang- und Kastrationsaktion zu ermöglichen. Das Tierheim Miltenberg sicherte dem Veterinäramt sofort zu, Räume für kranke, zu pflegende oder zu kastrierende Katzen aus der Mönchberger Siedlung freizuhalten. Das erste Kätzchen fing die Betreiberin der Futterstelle noch am gleichen Abend und brachte es ins Tierheim. Sie stimmte zudem den Fangaktionen auf ihrem Grundstück zu, unter der Voraussetzung, dass diese in ihrem Beisein stattfänden, um ihre eigenen, fälschlicherweise gefangenen Katzen notfalls, sofort wieder befreien zu können. Nach Kenntnis des Veterinäramts wurden bisher insgesamt etwa 40 Tiere gefangen, kastriert, gepflegt und, sofern es sich um vermittelbare Jungtiere handelte, vom Tierheim Kleinheubach und der Aktion Sorgenkatzen e.V. zur weiteren Vermittlung behalten. Von 26 im Tierheim aufgenommenen Tieren starben sechs erkrankte Jungtiere. Die restlichen 20 Tiere wurden vermittelt oder, sofern aufgrund fehlender Prägung auf den Menschen nicht vermittelbar, kastriert und wieder in Mönchberg ausgewildert.

Wie die Betreiberin der Futterstelle dem Veterinäramt glaubhaft schilderte, lebten in der Siedlung bereits verwilderte herrenlose Hauskatzen, als sie vor 30 Jahren dorthin zog. Um ihnen zumindest Schutz vor widrigen Witterungsverhältnissen, Hunger und Durst zu bieten, richtete sie auf eigene Kosten eine Futterstelle in ihrem Carport ein. Im Rahmen einer unangekündigten Kontrolle am 31. Oktober 2022 wurde die Futterstelle vor Ort tierschutzrechtlich begutachtet. Die Futterstelle war tierschutzrechtlich nicht zu beanstanden. Ihre Fortführung ist ausdrücklich erwünscht, da sie wie auch die anderen Futterstellen im Landkreis Miltenberg das Leid von herrenlosen Katzen abmildern kann und eine Anlaufstelle für erwachsene Tiere bietet, die aufgrund ihrer Menschenscheu auch nach Fang- und Kastrationsaktionen nicht vermittelbar sind und in ihr ursprüngliches Revier in der Siedlung zurückgeführt werden. Auch ordnungsrechtlich bestehen gegen die Futterstelle der Nachbarin keine Einwände.

Der Betreiberin der Futterstelle kann keine Schuld an den Erkrankungen der herrenlosen Katzen nachgewiesen werden. Parvovirose kann bereits im Mutterleib auf die Feten übertragen werden, die in der Folge bereits infiziert und lebensschwach auf die Welt kommen und von Beginn an kaum Überlebenschancen haben. Wirksamen Schutz gegen diese beiden Erkrankungen bieten nur Impfungen, sofern auf eine ordentliche Grundimmunisierung regelmäßige Nachimpfungen folgen. Bei verwilderten Hauskatzen ist dies kaum realisierbar. Wie das Tierheim Kleinheubach bestätigte, gab die Betreiberin der Futterstelle schon in der Vergangenheit hilfsbedürftige, verwilderte Katzen in dessen Obhut. Der Vorwurf, Fang- und Kastrationsaktionen zu boykottieren, erscheint nach Ansicht des Veterinäramtes auch vor diesem Hintergrund nicht gerecht. Die herrenlosen Katzen gehören der Betreiberin der Futterstelle nicht. Ihre eigenen Katzen waren in gepflegtem Zustand. Für ein Katzen- oder gar ein Tierhalteverbot fehlt die tierschutzrechtliche Grundlage.