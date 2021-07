Gummieisenbahner Otto Arnold im Ruhestand

Nach der Ausbildung bei der Bundesbahn pendelte der Mönchberger als Busfahrer zuletzt zwischen Aschaffenburg und Hessen

Mit diesem Bewerbungsfoto, das den 17-jährigen Otto Arnold zeigt, hatte er sich bei der Bundebahn beworben. Die Uniform passt noch wie am ersten Tag 1983. Am 1 Juli ist mit Otto Arnold aus Mönchberg der letzte Gummieisenbahner in den Ruhestand gegangen. Einen kleinen Gelenkbus und ein Stück Schiene besitzt er noch als Andenken.

Otto Arnold war nicht nur ein Buslinienfahrer im Auftrag der Bundesbahn. Nein, er hat den Beruf des Eisenbahners von der Pike auf gelernt.

Berufswahl durch Stauballergie

Eigentlich wollte der gebürtige Laudenbacher Konditor oder Bäcker werden, denn er hat schon immer gerne gekocht und gebacken. Doch bei der Eignungsuntersuchung stellte sich heraus, dass er eine Stauballergie hatte und somit für den Beruf nicht geeignet war. Einen Metallberuf wollte Arnold nicht lernen. Auch eine Ausbildung in der Schreinerei seines Vaters in Laudenbach verhinderte die Allergie.

Dann riet ihm 1972 eine Tante, er solle doch in den Staatsdienst gehen, zur Bahn oder zur Post. Weil bei der Bundesbahn damals alle Ausbildungsplätze als Bundesbahnaspirant schon besetzt waren, fing Arnold 1972 als 15-jähriger seine Lehre als Junggehilfe am Bahnhof Obernburg/Elsenfeld an.

Ausbildung von der Pike auf

Als im Zuge der Rationalisierungswelle 1975 die Güterhallen und Expressgutschalter schlossen, wurde Arnold zur Bahnmeisterei Miltenberg versetzt. Ein harter Job, erinnert er sich: »Wir mussten bei Wind und Wetter Schwellen auswechseln, Gleise reparieren, Schotter stopfen, Bahnübergänge sichern, Arbeitstrupps absichern und Fertigteile mit dem Kran in Miltenberg abladen«.

Während der Bundeswehrzeit heiratete Arnold seine Frau Doris und machte seinen Panzer- und den Lkw-Führerschein. Nach der Bundeswehrzeit entschied sich Arnold dafür, bei der Bahn als Busfahrer anzufangen. 1983 machte er seinen Beförderungsschein in Frankfurt und seither fährt er Bus. Weil es damals in Aschaffenburg zu viele Busfahrer gab, wurde Arnold zur Betriebsstelle nach Darmstadt versetzt. Er ging für zwei Jahre zur Außenstelle nach Michelstadt und fuhr im Linienverkehr durch den ganzen Odenwald, von Eberbach, Neckar, Weinheim Heppenheim, Bensheim bis nach Worms.

Buslinie ab Aschaffenburg

Als die Außenstelle in Michelstadt geschlossen wurde, sollte Arnold wieder versetzt werden. Doch weil in Aschaffenburg inzwischen wieder Busfahrer gesucht wurden, ging er 1987 zurück nach Aschaffenburg. Dort fuhr er die Strecken nach Hanau, Darmstadt, Kahlgrund, Krausenbach und Höchst im Odenwald. Im Zuge der Umstrukturierung in den 90er-Jahren übernahm die Verkehrsgesellschaft Untermain (VU) von der Bundesbahn die Busstrecken samt Fahrer. Seitdem bis zum Schluss war die VU sein Arbeitgeber.

»Obwohl ich im Schichtdienst arbeitete und auch an vielen Wochenenden im Einsatz war, bin ich immer gerne Bus gefahren, und ich bin jeden Tag mit Freude zur Arbeit gegangen«, erinnert sich Arnold. Negative Erlebnisse hatte er in seinem Arbeitsleben als Busfahrer nur wenige. »Höchstens mal eine Schlägerei im Bus oder kleine Auseinandersetzungen mit den Fahrgästen«. Auch von schweren Unfällen blieb Arnold glücklicherweise verschont. Allenfalls ein verstauchter Fuß oder eine Prellung eines Fahrgastes, wenn der Bus mal abrupt abbremsen musste.

Sänger, Musiker und Gärtner

Arnold war auch in seiner Freizeit sehr aktiv. 25 Jahre spielte er in Laudenbach Blasmusik und war Pfarrgemeinderat. Heute ist er bei den Mönchberger Straßensängern, singt dort im Chor des Gesangsvereins und unterhält bei Seniorennachmittagen mit dem Akkordeon. Er unterstützt seine Frau Doris bei der Hausarbeit, kocht und backt, werkelt im Garten. Auch wenn die Kinder mit den Enkeln zu Besuch kommen, ist im Haus immer was los.

Im Oktober plant das Ehepaar eine Donauschifffahrt von Passau nach Budapest und im November wollen sie für zwei Wochen Urlaub in Ecuador machen. Außerdem will der letzte Gummieisenbahner mit seiner Frau demnächst noch den Jakobsweg laufen.

