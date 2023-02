Guido Zengel seit 60 Jahren in Mömlinger Bütt

»Die Leute sollen herzhaft lachen und nicht die Probleme sehen«

Mömlingen 17.02.2023 - 12:22 Uhr 1 Min.

60 Jahre in der Bütt: Guido Zengel feiert sein Bühnenjubiläum beim MCV.

An seinen ersten Auftritt in der alten Turnhalle erinnert sich Zengel noch genau. »Ich suche eine Frau« war das Motto seiner Büttenrede. Und die kam beim Mömlinger Publikum so gut an, dass er sich am 15. März 1963 entschloss dem Mömlinger Carneval-Verein (MCV) auch offiziell als Mitglied beizutreten. Schon mit 26 Jahren wurde Zengel Erster Vorsitzender, er übte dieses Amt drei Jahre lang aus. Sechs Jahre lang war er Zweiter Vorsitzender und viele Jahre im Vorstand. Für seine Verdienste erhielt er die goldene Ehrennadel des MCV mit silbernem Lorbeer und 2012 sogar den Till von Franken.

Seine Vorträge in der Bütt handelten meist von Alltagsbegebenheiten, bei denen die Leute schmunzeln konnten. Hochgeistige und politische Büttenreden waren nicht sein Ding. »Die Leute sollen herzhaft lachen und nicht die Probleme sehen«, so Zengels Überzeugung. Seine Büttenreden waren stets geprägt von einer klaren deutlichen Aussprache, bestätigen seine Kollegen vom MCV.

Noch lebhaft in Erinnerung ist Zengel jener Samstagabend in der Hochphase der Kampagne, als er gleich vier Büttenreden zu absolvieren hatte. Von Aschaffenburg aus, wo er bei der Stadtgarde auftrat, ging es nach Mömlingen und Trennfurt und anschließend noch nach Amorbach, wo der Abend endete. »Ich will weitermachen, solange der Geist noch willig ist«, schmunzelt Zengel. Die Freunde des Faschings dürfen sich schon auf einen Auftritt im nächsten Jahr am 3. Februar 2024 bei der Prunksitzung freuen, wo Guido Zengel wieder in der Bütt stehen will.

Guido Zengel war aber nicht nur Büttenredner. Er wirkte auch in Playbackshows mit und arbeitete im Dekorationsteam. Außerdem war er etliche Jahre Regisseur der Theatergruppe. Ab 2010 gönnte er sich ein paar Jahre lang eine Auszeit von der Öffentlichkeit, aber intern bei Veranstaltungen war er immer dabei. Unterstützt hat ihn in all den Jahren seine Ehefrau Agnes - seine »Suche« von 1963 war also nicht vergebens gewesen...

Martin Roos