Gruseliger Hauch von Hollywood in Miltenberg

Zur Person: Axel Loh

Der Regisseur und Produzent Axel Loh arbeitet seit 30 Jahren als Industriefilm-Produzent. Seine Leidenschaft gehört aber den Spielfilmen. Im letzten Jahr konnte er mit seinem Film "Paul Keller - Stille im Schrei" bisjetzt weltweit 54 Filmpreise erlangen. Darunter in Berlin, London, Amsterdam, Cannes, Hollywood und Venedig. Auch dieser Film ist regional, z.B. in Amorbach, Aschaffenburg und Frankfurt produziert. Der Kinostart ist in Hessen der 9. September 2021. Auch German Poltergeist ist ein Kino Filmprojekt, das er in Kooperation mit Helmut Fischer dreht und wird laut Plan nächstes Jahr veröffentlicht werden. Es spielen/arbeiten mit: Doro (Das Model), Yasemin Delikan, Mark (Das männliche Model), Gregor Andreska, Betty (Stylistin) Sophia Brocker, Gill (Fotografin) Myriam Tancredi, Nils (Foto Assistent) Fabian Dünow, Mike (Mann im Keller) Axel Loh, Drehbuch/Produktion/Regie/Schnitt, Helmut Fischer und Robin Jäger (Kamera), Frank Vogt (Colour Grading) und Bernd Ulzhöfer (Locationvermittlung) anke