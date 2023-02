Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Grundschul-Planung: Grundstückspflege oder Rodung in Miltenberg-Nord?

Fällarbeiten sorgen für Aufregung

Miltenberg 09.02.2023 - 16:27 Uhr 2 Min.

Kräftig abgeholzt hat der städtische Bauhof auf dem Grundstück in Miltenberg-Nord, das als Alternativstandort für die Grundschule zur Diskussion steht. Foto: Georg Kümmel

Auf dem Grundstück an Nikolaus-Fasel-Straße und Schönbornring wurden zu Wochenbeginn vom städtischen Bauhof Brombeersträucher und Büsche entfernt und einige schwächere Bäume gefällt.

Die Rodung erregte vor allem deshalb Aufsehen, weil die Standortfrage noch gar nicht entschieden ist und gerade ein Bürgerbegehren zum Erhalt der Grundschule am jetzigen Standort läuft. Bürgermeister Bernd Kahlert hatte im vergangenen Jahr versichert, dass die Entscheidung, ob die Grundschule saniert oder an anderer Stelle neu gebaut werde, erst nach Prüfung aller Fakten entschieden werde.

Verkehrsgutachten fehlt noch

Die sind immer noch nicht vollständig; insbesondere die Auswertung eines Verkehrsgutachtens wird noch abgewartet. Bürgermeister Kahlert hatte deshalb mehrfach betont, dass es keinerlei Vorfestlegung gebe und auch er persönlich weder den einen noch den anderen Standort bevorzuge. »Mit der Grundschule hatten die Arbeiten absolut nichts zu tun«, versichert Kahlert gegenüber der Redaktion.

Vor diesem Hintergrund war insbesondere der Zeitpunkt der Arbeiten unglücklich. Jetzt wirkt das Gelände so aufgeräumt, als ob morgen die Bagger anrücken könnten. Dabei wird - ganz unabhängig von der Standortfrage - noch lange nicht gebaut. Die Stadt hat weder in diesem noch im nächsten Jahr Mittel für die Grundschule vorgesehen; es gibt keinen Bebauungsplan, geschweige denn eine Planung für einen Neubau in Miltenberg-Nord.

So hat die Stadt - nach eigener Auffassung - nur ein Grundstück wieder »verkehrssicher« gemacht und für die künftig notwendige Pflege vorbereitet. Der Vorbesitzer der erst im vergangenen Jahr erworbenen Fläche, hatte nur die absolut notwendigste Verkehrssicherungsmaßnahmen vorgenommen.

Fläche zur Bebauung gekauft

Bürgermeister Bernd Kahlert stellt auf Anfrage unseres Medienhauses ausdrücklich fest: »Diese Grundstückspflege des für eine künftige Bebauung erworbene Grundstück hat nichts mit der noch festzulegenden Art der baulichen Nutzung zu tun.« Die Stadt hatte das Grundstück erst im vergangenen Jahr gekauft und will es in jedem Fall baulich nutzen. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss hat der Stadtrat bereits gefasst. Eine »grüne Insel« werde die Fläche deshalb in keinem Fall bleiben, stellt der Bürgermeister klar.

Für Stadtrat Frank Küster (Grüne) ist die Stadt weit über das Ziel hinausgeschossen und hat ein »Naherholungsgebiet zerstört«. Anwohner bestätigen, dass das »Wäldchen« für ihre Kinder ein toller Spielplatz gewesen sei. Von dem ist bis auf die großen Bäume entlang der Straße nichts mehr stehengeblieben.

Für die städtische Forstabteilung war laut Kahlerts Stellungnahme der Eingriff jedoch notwendig, um den kleinen Fußpfad zu sichern, der parallel zur Nikiolaus-Fasel-Straße unter den großen alten Bäumen verläuft. Aus den Eichen habe Totholz entnommen werden müssen, außerdem wurden durch Sturm- und Schneedruck geschädigte Bäume entfernt oder eingekürzt.

Fachlich bestätigt werden Kahlerts Aussagen von Friedrich Schöffler von der städtischen Forstverwaltung. Gerodet habe man vor allem Brombeerhecken und einige jüngere Bäume, die aus Naturverjüngung entstanden seien.

Viel Totholz in den Eichen

Das Gebüsch unter den Eichen habe auch entfernt werden müssen, um abgestorbene Äste in den alten Eichen über dem Fußweg zu entfernen. »Der bisherige Eigentümer hatte die Verkehrssicherung nur zur Straße hin vornehmen lassen«, erklärt Schöffler. Jetzt gehöre das Gelände der Stadt und die müsse sicherstellen dass auch im Inneren niemandem ein Ast auf den Kopf falle.

Im jährlichen Pflege- und Fällungsplan, der vom Stadtrat beraten und beschlossen wird, sei die Maßnahme aus einem einfachen Grund nicht enthalten gewesen, erklärt Schöffler: »Als der aufgestellt wurde, wusste ich davon noch gar nichts.«

GEORG KÜMMEL