Grundstück für Rettungswache gefunden

Bauvorhaben: Standort mit großem Zeitvorteil

Miltenberg 13.12.2022 - 17:13 Uhr < 1 Min.

Wie Kreisbaumeister Andreas Wosnik im Bauausschuss am Montag erläuterte, hatte die Kreisverwaltung ursprünglich eine Fläche an der Industriestraße in Großheubach im Auge. Diese Option habe der Kreis nach Prüfung jedoch wieder fallen lassen.

Die bestehende Rettungswache am Fährweg im Miltenberg-Nord ist nicht nur baulich zu klein geworden. Es gibt durch die schwierige Verkehrsanbindung und den Bahnübergang auch Probleme bei der Einhaltung der Rettungsfristen. Der neue Standort werde entscheidende Zeitvorteile bringen, kündigte Landrat Jens Marco Scherf an.

Neben der Rettungswache plant der Kreis auf der Fläche eine weitere Halle und Büros für sein Katastrophenschutzzentrum. Dessen Gerät und Material ist derzeit in einer angemieteten Halle untergebracht. Auch für Bergwacht und Wasserwacht sind in den Gebäuden Garagen und Räume vorgesehen. Zu den Kosten könne er derzeit noch keine Aussage machen, sagte Wosnik. Nächster Schritt sei die Aufstellung eines Bebauungsplans.

kü